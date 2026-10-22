Profesora y alumnos

El papel clave de los profesionales vocacionales en nuestros años de formación personal y académica: un comentario a tiempo, una tutoría o una segunda oportunidad pueden cambiar la relación de un estudiante con el aprendizaje. La huella del profesorado suele apreciarse tiempo después de salir del aula.

Hay frases que permanecen en la memoria mucho más que una fecha histórica o una fórmula. «Inténtalo otra vez». «Creo que puedes hacerlo». «¿Has pensado en dedicarte a esto?». En la vida escolar, palabras así pueden llegar en un momento decisivo: cuando un alumno duda, pierde el interés o todavía no ha descubierto aquello que se le da bien.

Es una escena cotidiana y, precisamente por eso, fácil de pasar por alto. Mientras una clase sigue su curso, un profesor repara en una pregunta inesperada, una forma distinta de resolver un problema o el esfuerzo de quien se queda atrás. A veces, educar empieza por prestar atención a ese detalle.

El día en que alguien se fijó

La memoria de la escuela suele guardar rostros. El de aquella maestra que convirtió la lectura en un placer. El del tutor que ayudó a ordenar las opciones cuando llegó el momento de elegir un camino. El de la profesora de Formación Profesional que le permitió al alumno descubrir un oficio para empezar a imaginar su futuro profesional.

En esos recuerdos aparece una tarea que va más allá de impartir contenidos: escuchar, orientar, dar confianza y generar condiciones para aprender.

El impacto no siempre es inmediato ni visible en un boletín de notas. Puede manifestarse años después, en una decisión que se toma con seguridad o en una puerta que alguien se atreve a abrir.

Acompañar también es enseñar

La educación transcurre entre realidades distintas. Hay estudiantes que avanzan con facilidad y otros que necesitan más tiempo, apoyo o una explicación diferente. También cambian las herramientas, los lenguajes y los retos que llegan al aula. En todos esos escenarios, la capacidad del profesorado para reconocer las necesidades de cada persona resulta esencial.

El trabajo de tutoría, la conversación con las familias, la orientación académica y profesional o la adaptación de las actividades son formas concretas de acompañamiento. Y la preparación del profesorado sigue evolucionando: entre las prioridades formativas oficiales de 2026 figuran la educación inclusiva, la convivencia y el bienestar emocional, el pensamiento crítico y el uso educativo de la inteligencia artificial.

Conocer las prioridades de formación docente para 2026

Una huella que sigue después de clase

Funciones del profesorado

La escuela termina cada día cuando se apagan las luces de las aulas, pero la influencia de quienes enseñan continúa en las conversaciones en casa, en las elecciones de estudios, en los primeros trabajos y en la manera de afrontar una dificultad. Cada trayectoria es diferente. Todas necesitan, en algún momento, a alguien dispuesto a acompañarlas.

Reconocer al profesorado implica mirar esa labor diaria que rara vez ocupa titulares: preparar, explicar, escuchar, corregir, volver a explicar y celebrar pequeños avances. Es también reconocer a quienes ayudan a construir confianza, curiosidad y oportunidades.

«Antes de todo, el profesorado». Con este mensaje, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes invita a poner en valor a quienes dejan una huella decisiva en nuestra educación. Descubre la pieza audiovisual de la campaña