Nueve novelas optan al 75º Premio Planeta que se falla este jueves en Barcelona
El galardón bate el récord de originales recibidos, 1.424, treinta y siete de ellos enviados desde Galicia
Nueve novelas optan a ganar la 75ª edición del premio de literatura en lengua española mejor dotado económicamente, un millón de euros, que se fallará este jueves en el pabellón 1 del recinto de Montjuïc de la Fira de Barcelona, en un acto presidido por los Reyes.
El presidente del grupo Planeta, José Crehueras, ha asegurado en el encuentro previo con los medios de comunicación que en esta edición hay "mucho que celebrar", al tratarse de un aniversario redondo que mantiene la filosofía con la que el premio fue creado a comienzos de la década de 1950, "cuando en España se leía poco": promover la lectura y ayudar a los escritores a que pudieran dedicarse a su profesión. "El objetivo es seguir descubriendo lectores", subrayó.
Crehueras puso en valor el atractivo del premio, que este año ha recibido su récord de originales, un total de 1.424. De estos, 37 proceden de Galicia, si bien podría ser alguno más, al haber exactamente 90 propuestas que no han especificado la provincia desde la que se han hecho llegar a la organización.
De todas estas obras, el jurado, que ha incorporado a Paloma Sánchez-Garnica y a Javier Sierra en sustitución de Juan Eslava Galán y del fallecido José Manuel Blecua, se ha quedado con diez, si bien una de ellas, titulada 'Cuando tu muerte es mi liberación', firmada con el seudónimo de Lita Rowe, ha sido descartada, según ha confirmado el propio Crehueras, por haberse publicado ya, incumpliendo así una de las normas del galardón.
El presidente del grupo quiso poner números a lo que el director general de la división editorial, Jesús Badenes del Río, definió como el "milagro español del libro". Desde que se puso en marcha, hace 75 años, se han vendido 47 millones de premios Planeta, lo que significa, subrayó, que "en cada vivienda de España hay uno". Badenes llegó a Barcelona con los datos muy frescos de la Feria de Frankfürt, que confirman la senda del crecimiento del sector del libro en España: un 56% desde 2013, la mayor parte (dos tercios) desde hace un lustro, cifra que, recalcó, "nos aproxima a Europa".
El director de la división editorial quiso incidir en la importancia que tienen las librerías, una "experiencia de compra" que también se encuadra en la idiosincrasia del sector en España. "El 72% de los libros se venden en el 'canal librería'", explicó, "y, de estos, el 40% en librerías independientes. Por poner dos ejemplos, en Estados Unidos estos porcentajes son del 10% y en Reino Unido, del 7%. El ecosistema librero es fundamental para el sector y también para Planeta".
Luz Gabás, jurado: "Todas las obras inciden en el deseo de encontrar la paz, la sanación"
La miembro del jurado y ganadora del premio en 2022 con 'Lejos de Luisiana', Luz Gabás, ofreció unas pinceladas de las nueve candidatas. Todas ellas, salvo dos, han concurrido con un seudónimo. Identificadas con el nombre real son 'La sombra de Isabel', de Pedro Regalado, sobre la vida de Isabel la Católica, y 'Letraherido', de Pepe Carrascosa, una obra de género policíaco. Ya con seudónimo, optan al premio 'Alba Naranja', de Tamsilt El Hayani, una saga familiar que parte de un caso de bebés robados en Barcelona; 'Los caminantes', de Martín Guerrero, una ficción histórica ambientada en la capital catalana y con la figura de Antonio Machado de telón de fondo; 'Kintsugi o tres almas rotas', de Hugalma de la Sierra, una historia contemporánea de tres personas que tratan de recomponer sus vidas; 'La noche de los faroles', de Mencía Salazar, con la aportación española a la independencia de los Estados Unidos como escenario; 'Los que faltan', de Luz Ventura, crónica personal y colectiva sobre la represión y sus consecuencias; 'El jardín de Lennon', de Jorge Herrero, con cuatro estudiantes de Periodismo como protagonistas de una investigación sobre los Beatles; y 'La mujer desnuda sale a las once', de Bernardo Galeana, un thriller basado en la historia de un revolucionario que encuentra en el arte su forma de canalizar sus ideas.
Gabás finalizó su intervención señalando que todos los títulos que han llegado a la última criba comparten su "deseo de encontrar la paz, la sanación" y lo ilustró con una de las citas que aparece en uno de los textos: "Las cicatrices no pueden pesar más que la vida".