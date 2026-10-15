Nueve novelas optan al 75º Premio Planeta que se falla este jueves en Barcelona

Javier Sierra alza el Premio Planeta en 2017 Arduino Vannucchi

Nueve novelas optan a ganar la 75ª edición del premio de literatura en lengua española mejor dotado económicamente, un millón de euros, que se fallará este jueves en el pabellón 1 del recinto de Montjuïc de la Fira de Barcelona, en un acto presidido por los Reyes.

El presidente del grupo Planeta, José Crehueras, ha asegurado en el encuentro previo con los medios de comunicación que en esta edición hay "mucho que celebrar", al tratarse de un aniversario redondo que mantiene la filosofía con la que el premio fue creado a comienzos de la década de 1950, "cuando en España se leía poco": promover la lectura y ayudar a los escritores a que pudieran dedicarse a su profesión. "El objetivo es seguir descubriendo lectores", subrayó.

Crehueras puso en valor el atractivo del premio, que este año ha recibido su récord de originales, un total de 1.424. De estos, 37 proceden de Galicia, si bien podría ser alguno más, al haber exactamente 90 propuestas que no han especificado la provincia desde la que se han hecho llegar a la organización.

De todas estas obras, el jurado, que ha incorporado a Paloma Sánchez-Garnica y a Javier Sierra en sustitución de Juan Eslava Galán y del fallecido José Manuel Blecua, se ha quedado con diez, si bien una de ellas, titulada 'Cuando tu muerte es mi liberación', firmada con el seudónimo de Lita Rowe, ha sido descartada, según ha confirmado el propio Crehueras, por haberse publicado ya, incumpliendo así una de las normas del galardón.

El presidente del grupo quiso poner números a lo que el director general de la división editorial, Jesús Badenes del Río, definió como el "milagro español del libro". Desde que se puso en marcha, hace 75 años, se han vendido 47 millones de premios Planeta, lo que significa, subrayó, que "en cada vivienda de España hay uno". Badenes llegó a Barcelona con los datos muy frescos de la Feria de Frankfürt, que confirman la senda del crecimiento del sector del libro en España: un 56% desde 2013, la mayor parte (dos tercios) desde hace un lustro, cifra que, recalcó, "nos aproxima a Europa".

El director de la división editorial quiso incidir en la importancia que tienen las librerías, una "experiencia de compra" que también se encuadra en la idiosincrasia del sector en España. "El 72% de los libros se venden en el 'canal librería'", explicó, "y, de estos, el 40% en librerías independientes. Por poner dos ejemplos, en Estados Unidos estos porcentajes son del 10% y en Reino Unido, del 7%. El ecosistema librero es fundamental para el sector y también para Planeta".