Lidl amplía su huella en la economía de Galicia

Lidl de Lugo Cedida

La intensificación de la actividad de Lidl en Galicia se refleja un año más en el Informe del impacto corporativo de Lidl en España 2024. El estudio certifica un incremento en la huella sobre la economía de la región, que alcanza los 533,6 millones de euros anuales, un 15,5% más que el año anterior.

Este documento, que estudia el impacto económico y el empleo a nivel estatal y regional de la cadena de supermercados en el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2024 y el 28 de febrero de 2025, confirma un crecimiento sostenido sobre el PIB gallego de un 71,1% desde 2018.

El director de la firma en Galicia, Jaime Herrá, señala que “estos datos reflejan que el compromiso de Lidl con la sociedad gallega es más fuerte que nunca, dado que son el resultado de la consolidación de nuestras compras a proveedores de la región, de una plantilla cada día más sólida y también de una estrategia de apertura y modernización de tiendas en la que seguiremos avanzando en los próximos meses”.

La marca ya contribuye el equivalente al 0,71% del PIB autonómico y muestra crecimiento en todos los parámetros analizados por PwC. En solo un año, el impacto directo de la compañía pasó de 43,5 M€ a 47,5 M€; el impacto indirecto (generado por las compras a proveedores locales y sus subcontratas) creció de 353,5 M€ a 412,4 M€; y el impacto inducido (generado por el gasto en consumo derivados de los salarios de Lidl) aumentó de 64,8 M€ a 73,7 M€.

Lugo, líder en el crecimiento a nivel nacional

Lugo es la provincia española donde el impacto global de Lidl sobre el PIB ha crecido más desde 2018. La huella económica se ha más que doblado, alcanzando un incremento del 150%, lo que se traduce en 70,1 millones de euros de contribución en el último ejercicio. Si ceñimos la comparativa únicamente al ejercicio anterior, Lugo también se sitúa en el TOP-3 de provincias españolas con mayor crecimiento (26,3%), solo por detrás de Albacete (38,7%) y Las Palmas (28,3%).

Por su parte, A Coruña se consolida como la provincia gallega con mayor impacto sobre el PIB (238,3 M€, un 14,1% más que el año anterior), seguida de Pontevedra (176,3M€, un 13% más), Lugo (70,1M€, un 26,3% más) y Ourense (49M€, un 17,5% más).

Cifras récord de empleo generado y consolidado

El refuerzo de la presencia de Lidl en Galicia impulsa el empleo, logrando un incremento del 15,29% en el último año, con lo que la compañía roza los 11.000 puestos de trabajo totales vinculados a su actividad. Así, se ha producido un incremento de más de un 10% en los puestos de trabajo directos (de 866 han pasado en el último año a 954), indirectos (de 7.550 a 8.766) y de los inducidos (de 1.115 han aumentado hasta los 1268).

Por provincias, Lugo lidera de manera destacada este crecimiento laboral en el último año: Lidl ha aumentado un 52 % los puestos de trabajo que crea con sus contrataciones directas en esta provincia, hasta superar los 70 empleados, mientras que el aumento en el empleo indirecto -a través de las compras a sus proveedores- y el inducido -derivadas de la renta de sus empleados en Galicia- es de un 26,18% y un 25%, respectivamente. Este incremento sostenido consolida a Lugo como la segunda provincia de toda España donde más se ha intensificado la huella de Lidl en el campo del empleo en los últimos seis años (145,42% desde 2018, solo por detrás de Albacete, que registra un aumento de un 160%).

Gracias a estas cifras de crecimiento en todas las provincias gallegas en el último año (un 28,2% más en Lugo, un 22,1% en Ourense, un 12,86% en la de Pontevedra y un 12,65% en la de A Coruña), Lidl ya está muy cerca de ser responsable del 1% del empleo de Galicia al alcanzar ya el 0,96%, por encima del 0,88% de los puestos de trabajo que sostiene la marca en toda España.

El impacto de Lidl se extiende a todo el país

Las principales cifras a nivel global reafirman el compromiso de la compañía con la economía española, destacando su papel como motor de crecimiento al alcanzar una contribución total al PIB español de 9.238 millones de euros en 2024, lo que representa un crecimiento del 6,5 % respecto al año anterior. La actividad de Lidl generó un total de 190.906 empleos directos, indirectos e inducidos en el conjunto de la economía nacional, lo que permitió sumar más de 10.000 nuevos puestos de trabajo. Además, su compromiso con el tejido productivo español se traduce en la exportación de producto nacional por un valor récord de 4.067 millones de euros, consolidándola como uno de los principales embajadores de la Marca España y el primer comprador de frutas y hortalizas del país.