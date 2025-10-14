Cómo evitar que el cloro estropee tu pelo: guía práctica para este verano

El cloro elimina los aceites naturales que protegen cada hebra CEDIDA

El verano ya está aquí y, con él, las largas jornadas en la piscina. Y claro, disfrutar de un buen chapuzón cuando el calor aprieta no tiene precio, pero... ¿has notado cómo el cloro de la piscina deja tu pelo seco, áspero y sin brillo? No eres la única persona a la que le ocurre. Pero, que no cunda el pánico: ¡hay solución! En este artículo te voy a contar cómo evitar que el cloro estropee tu pelo con trucos sencillos y súper efectivos, para que sólo te preocupe elegir el bañador más molón.

¿Por qué el cloro es tan dañino para tu pelo?

Antes de ponernos manos a la obra con los consejos prácticos, es importante saber por qué el cloro es tan enemigo de tu cabello. Este producto químico se utiliza para mantener limpia el agua de la piscina y eliminar bacterias, pero una vez entra en contacto con tu melena, elimina los aceites naturales que protegen cada hebra, provocando sequedad, fragilidad, encrespamiento y, en los casos más graves, hasta cambios de color (¡sí, ese temido verde en las melenas rubias!).

Y cuidado, porque no solo afecta a quienes tienen el cabello largo o teñido: cualquier tipo de pelo puede resentirse tras varias horas en la piscina durante el verano. Por eso, conocer trucos y rutinas de protección marcará la diferencia si quieres lucir pelazo… ¡sin renunciar al agua!

Prepárate antes del baño: trucos fáciles

Moja tu pelo antes de entrar en la piscina

Parece una tontería, pero te aseguro que mojarte el pelo con agua limpia antes de sumergirte en la piscina puede salvar tu melena. El cabello actúa como una esponja y, si ya está saturado de agua ‘buena’, absorberá mucha menos cantidad de cloro. Aprovecha las duchas de la piscina para humedecer bien tu pelo, de raíces a puntas.

Usa productos protectores: tus aliados invisibles

Existen sprays y cremas protectoras especialmente formulados para crear una barrera y minimizar el daño del cloro. Aplica un poco en medios y puntas antes del baño; no necesitas gran cosa, un par de pulsaciones bastan para cubrir el cabello. Busca productos que contengan aceites nutritivos como el de argán o coco, porque además de proteger, hidratan y nutren el pelo durante el baño.

Hazte un recogido cómodo

Si tienes el pelo largo, un moño alto o una trenza te ayudarán a que el agua entre en contacto con el menor pelo posible. También puedes plantearte usar un gorro de baño (¡no solo para nadadores!), sobre todo si tu cabello es frágil, teñido o muy seco.

Rutina después del baño: clave para reparar

Lava y aclara tu cabello cuanto antes

Lo mejor es aclarar el pelo con agua dulce justo después de salir de la piscina. Así podrás arrastrar los restos de cloro antes de que puedan fijarse y causar más daño. Si tienes oportunidad de ducharte en la piscina, no lo dudes. Y, al llegar a casa, lávalo con un champú suave y reparador, preferiblemente específico para cabello expuesto al sol y al cloro.

Hidrata a fondo: mascarillas y aceites

Es el momento de mimar tu melena. Utiliza una mascarilla hidratante al menos una vez por semana (puedes dejarla actuar más tiempo usando un gorro de ducha en casa). Si tu pelo es muy seco, un poco de aceite capilar en las puntas tras el lavado ayudará a restaurar la barrera natural y dará brillo y suavidad extra.

Evita el calor excesivo

Tras la piscina, tu pelo está más sensible. Evita el uso de secadores y planchas el mismo día, o, si no tienes más remedio, usa la opción de aire frío. También ayuda dejar secar el pelo al aire libre sin frotar con la toalla y desenredar usando un peine de púas anchas para evitar roturas.

Tips extra para el cuidado veraniego del cabello

● Protégete del sol: Usa sombreros o pañuelos cuando tomes el sol, porque los rayos UV, sumados al cloro, aumentan todavía más los daños.

● Evita lavar el pelo en exceso: Lavar tu melena varias veces al día puede resecar aún más el cuero cabelludo. Hazlo solo cuando sea necesario y usando siempre productos hidratantes.

● Corta las puntas regularmente: Para mantener el cabello fuerte y sano, recorta las puntas cada dos o tres meses.

● Aliméntate bien: Un pelo bonito también empieza por dentro, así que no te olvides de una dieta equilibrada rica en frutas, verduras y ácidos grasos esenciales.

Mantener tu cabello sano y bonito en verano es mucho más fácil si sigues estos pasos. Recuerda, la clave está en la prevención, la constancia y los productos adecuados, ¡así podrás disfrutar del sol, del agua y del buen tiempo sin sustos cada vez que te mires al espejo! Si después de estos consejos te animas a saber más, no dudes en pasarte por la guía completa de consejos para proteger tu cabello del agua con cloro y convertirte en la reina (o el rey) del chapuzón sin miedo a las consecuencias en el pelo.