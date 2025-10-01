El comercio de A Magdalena, protagonista de una nueva campaña de dinamización en Ferrol

El grupo “Nuevo Plan” pondrá el broche final a la campaña con su concierto en la Praza de Armas. - CEDIDA

El Centro Comercial Aberto do Barrio da Magdalena ha sido reconocido por la Xunta de Galicia como uno de los cinco centros comerciales abiertos que mejor programan sus actividades de dinamización entre los 35 CCA existentes en Galicia. Con este galardón, la entidad ha sido distinguida bajo el lema: “O Noso comercio é EXTRAORDINARIO”.

La próxima acción de dinamización lleva por título “Comercios que contan historias” y se celebrará los días 3 y 4 de octubre en el barrio de A Magdalena.

Premios y actividades para todos los públicos

Durante toda la semana y hasta el sábado 4 de octubre, las compras realizadas en los establecimientos asociados del CCA permitirán a los clientes participar en sorteos de cheques por valor de 1.000 €, 500 € y 100 €.

En la Plaza de Armas se instalará un punto de información para dar a conocer todas las actividades programadas. Además, presentando el ticket de compra y poniendo a prueba la puntería, los visitantes podrán conseguir premios directos como camisetas o paraguas.

También se organizarán visitas guiadas por Ferrol bajo el nombre “Ruta da historia do comercio”, con salidas desde la Plaza de Armas a las 18:00 horas el viernes 3 y el sábado 4 de octubre.

La hostelería del barrio se suma con la degustación de la “tapa do peregrino”, mientras que las calles se llenarán de música, teatro, cuentacuentos, búsqueda del tesoro y actuaciones de cantareiras.

Los establecimientos de A Magdalena ofrecerán premios y actividades para dinamizar las compras en el barrio - CEDIDA

Sorteo final y concierto

El broche final llegará el sábado, día 4 de octubre, en la Plaza de Armas, donde se celebrará un sorteo presencial de un cheque de 2.000 € durante el concierto del grupo “Nuevo Plan”, que comenzará a las 20:30 horas.

La campaña está cofinanciada por la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Emprego e Comercio, y por el Concello de Ferrol, con la colaboración de la Asociación de Hostaleiros de Ferrol y la organización del Centro Comercial Aberto Ferrol A Magdalena.

“Queremos agradecer este recoñecemento e animar a toda a cidadanía a participar nestas xornadas que amosan que o noso comercio é extraordinario”, destacan desde el Centro Comercial Aberto Ferrol A Magdalena.

Toda la información detallada sobre las actividades y el evento está disponible en ccaferrol.org .