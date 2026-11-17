Dánae Santiago, podóloga de Ribera Juan Cardona Cedida

Utilizar un calzado respetuoso con nuestro pie y adaptado a la actividad que vayamos a realizar es imprescindible para evitar patologías. Además, reducir el uso del calzado estrecho, los tacones y optar por calzado cómodo puede contribuir a mejorar la salud de nuestros pies.

Dánae Santiago, podóloga del hospital Ribera Juan Cardona, explica que el uso habitual de calzado demasiado estrecho puede provocar la aparición de rozaduras, dolor, callos, pequeñas heridas en los dedos y uñas encarnadas. A la larga, también puede ser un factor de riesgo junto con la genética y la biomecánica, para desarrollar deformidades en los dedos (juanetes, dedos en garra, etc).

Por otra parte, “los zapatos de tacón, sobre todo, si son muy altos, desplazan gran parte del peso del cuerpo hacia la parte delantera del pie, modificando la posición de todo el cuerpo y produciendo en muchas ocasiones dolor”, explica Dánae. “Si además el tacón es muy fino, el zapato se vuelve más inestable aumentando el trabajo de toda la musculatura de la pierna, el pie y el tobillo para mantenernos de pie, además aumentar el riesgo de producir torceduras o esguinces importantes”.

Un calzado adecuado para el día a día

“No existe un calzado perfecto para todo el mundo ni para todas las ocasiones, pero lo principal es intentar que sea cómodo”, apunta Dánae Santiago.

Sin embargo, la podóloga aclara que debemos buscar que tenga una longitud y ancho suficientes para albergar los dedos cómodamente, que nos permita poder moverlos sin notar presión en ellos. También debe aportar una buena sujeción e idealmente no tener costuras internas prominentes que puedan producir roce o lesiones al caminar.

Por otro lado, es importante elegir cada zapato en función de la actividad que se vaya a realizar. No se necesita el mismo tipo de para caminar, trabajar sentado, estar muchas horas de pie o salir a correr por la ciudad.

El calzado barefoot como alternativa

La palabra barefoot significa “descalzo” en inglés, por lo que, como su nombre indica, este calzado busca proporcionar al pie la misma libertad de movimiento que debería tener de forma natural.

Algunos estudios indican que su uso podría producir ciertos beneficios, como un aumento de la fuerza de determinados músculos del pie y mejor alineación de los dedos, por lo que puede ser una opción muy interesante para algunas personas.

Entre sus principales características destacan:

- Una suela fina y flexible sin amortiguación a través de la cual se nota el suelo al caminar, buscando estimular y potenciar el trabajo de la musculatura del pie.

- Son planos, es decir no presentan diferencia de altura entre el talón y la parte delantera del pie (lo que conocemos como drop 0) por lo que aumenta la sensación de estabilidad y el trabajo de ciertos músculos.

- Tienen una puntera amplia con una forma más “cuadrada” (horma respetuosa) para que los dedos puedan moverse con mayor libertad.

Sin embargo, para empezar a utilizar este tipo de calzado correctamente sería aconsejable consultar con un especialista. “Es necesario valorar las circunstancias de cada paciente, analizar el tipo de pie y su biomecánica, la actividad que realiza en su día a día, el tipo de calzado que utiliza en ese momento, y si presenta lesiones o patologías previas que puedan empeorar con su uso como el hallux rigidus, dismetrías, tendinopatías aquíleas o neuropatías”, explica la especialista.

“Una vez sabemos que podemos utilizar este calzado, lo recomendable es realizar una transición progresiva, comenzar durante periodos cortos e ir aumentando el tiempo de uso paulatinamente. Si aparecen molestias o dolor que no remite lo ideal es acudir a un profesional para valorar la situación”.

Además, introducir como rutina estiramientos de cadena posterior y ejercicios para potenciar la musculatura del pie y la pierna es recomendable y puede ayudar a mejorar nuestra biomecánica y facilitar la adaptación, aunque deberían realizarse independientemente del calzado que utilicemos.

“Para algunas personas que no toleran o no pueden utilizar barefoot, existen cada vez más opciones de calzado convencional pero que presentan una horma respetuosa para albergar cómodamente los dedos, o una puntera con forma redonda pero opción de comprar el mismo modelo más ancho, acercando de esta forma a todo tipo de pacientes la comodidad de caminar con más espacio en los dedos sin renunciar a una suela con más amortiguación”, concluye la podóloga del hospital Ribera Juan Cardona.

Para más información:

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