“Hay que tener claro que la obesidad no es una culpa o fracaso individual”

Clara Caínzos y Eva Anca, nutricionistas del hospital Ribera Juan Cardona Cedida

El exceso de grasa de las personas con obesidad libera sustancias inflamatorias en el cuerpo, que, junto con su depósito en hígado, corazón y arterias va a ir dando lugar a diferentes tipos de complicaciones.

Según explica Eva Anca, nutricionista del hospital Ribera Juan Cardona, las más frecuentes son:

• Cardiovasculares y metabólicas: diabetes tipo 2, hipertensión arterial, hígado graso, colesterol elevado, aumento del riesgo cardiovascular.

• Apnea del sueño.

• Desgaste de articulaciones, sobre todo cadera y rodillas que soportan más peso día tras día.

• Mayor riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer como colon, mama o hígado entre otros.

¿Cuándo se considera que una persona tiene obesidad?

Durante las últimas décadas se ha medido la obesidad en kilos, teniendo en cuenta únicamente el peso y la altura de la persona para calcular su IMC (índice de masa corporal), considerando que un IMC superior a 30 era obesidad.

Sin embargo, la especialista Eva Anca indica que las últimas guías médicas nacionales e internacionales han dado un cambio radical a esta definición previa basada en el peso y la altura.

“Una de estas guías, es la Guía Giro 2024 de la Sociedad Española para el estudio de la obesidad (SEEDO), que con su nombre resalta la necesidad de dar un giro en cómo se aborda la obesidad, tanto en la prevención y el diagnóstico como en su tratamiento”, apunta la profesional.

“La SEEDO ha impulsado también una nueva denominación: Enfermedad Crónica del Tejido Adiposo (ECTA). Este cambio de nombre busca eliminar el estigma, dejando de ver la obesidad como una falta de voluntad para verla como una disfunción del tejido graso”.

Por ello, hoy en día se la reconoce como una enfermedad crónica multifactorial, en la que hay un aumento en el tejido adiposo (graso) que además deja de

funcionar adecuadamente, siendo el depósito de grasa abdominal/ visceral el que más va a afectar a la salud de la persona.

De esta forma, la especialista añade que su tratamiento requiere un abordaje multidisciplinar en el que se integren los servicios de médico de familia, endocrinología, cirugía, nutrición, psicología, y preparación física.

Posibles tratamientos

“El primer paso es tener claro que no es una culpa o fracaso individual, sino una enfermedad compleja y que requiere un tratamiento por parte de varios especialistas”, aclara la profesional.

En la primera consulta, se realiza la evaluación integral de la persona y se plantea su tratamiento.

La base para cualquier paciente siempre es modificar algunos elementos de su estilo de vida. De esta forma, en la primera consulta de nutrición del hospital Ribera Juan Cardona se pauta:

• Nutrición personalizada basada en dieta mediterránea, en la que el paciente aprenda a comer mejor, que le permita regular las señales de hambre y saciedad, priorizando la educación nutricional y un cambio de hábitos que pueda sostenerse a largo plazo y sea clave para lograr el mantenimiento.

• Ejercicio físico adaptado al paciente, combinando aeróbico y fuerza para proteger su masa muscular durante la pérdida de peso.

• Apoyo psicológico, para tratar la relación con la comida, la ansiedad, el estrés.

Además, si el paciente lo precisa se valora recurrir a:

• Tratamiento farmacológico, en el que se incluyen los fármacos de última generación: agonistas de GLP 1 como semaglutida, o agonistas duales GLP1/GIP como la tirzepatida, que ayudan a regular el hambre/ saciedad, además de mejorar la salud cardiovascular del paciente. Manteniendo en todos los casos la base de estilo de vida: nutrición, ejercicio y bienestar emocional.

• Cirugía para los casos indicados para ello.

¿Cuándo acudir a consulta?

“Si la grasa está localizada principalmente en la zona abdominal y el perímetro de cintura es superior a 88 cm en mujeres o 102 cm en hombres es recomendable hablar con un especialista”, comenta la nutricionista del hospital Ribera Juan Cardona.

También es conveniente “si el paciente presenta patologías de base; han aparecido alteraciones en sus analíticas, tiene dificultad para regular la ingesta y ha intentado hacer dieta y/o acudir a tratamiento farmacológico sin éxito”, concluye la nutricionista Eva Anca.

Para más información:

https://www.riberasalud.com/juan-cardona/pide-tu-cita/

citas.cardona@riberacare.com

Teléfono: 981312500