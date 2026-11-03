Escoliosis: cómo tratarla y cuándo consultar con un especialista

Ignacio Valenciano, traumatólogo del RIbera Juan Cardona Cedida

La escoliosis es una deformidad de la columna vertebral en la que esta se desvía lateralmente, y, además, suele presentar una rotación de las vértebras, provocando una deformidad tridimensional. Sin embargo, “ni llevar mochila, ni hacer deporte, ni mantener una mala postura son causas habituales de escoliosis”, aclara Ignacio Valenciano, traumatólogo de Ribera Juan Cardona.

La escoliosis no es simplemente «tener la espalda torcida», sino que se considera escoliosis cuando la desviación supera los 10° de Cobb en una radiografía.

Existen varios tipos, la más frecuencia es la escoliosis idiopática (sin una causa concreta), especialmente la que aparece durante la adolescencia, y representa la mayoría de los casos. Aunque el Dr. Valenciano también menciona:

- La escoliosis congénita, presente desde el nacimiento por malformaciones vertebrales.

· La escoliosis neuromuscular, relacionada con enfermedades que afectan a los músculos o al sistema nervioso.

· La escoliosis degenerativa, más habitual en adultos y relacionada con el desgaste de la columna.

Síntomas y causas

En muchos casos no produce dolor ni otros síntomas, especialmente al principio. Puede detectarse por:

· Un hombro más alto que el otro.

· Una escápula más prominente.

· Asimetría de la cintura o de la pelvis.

· Una inclinación del tronco.

· Una «giba» que aparece al inclinarse hacia delante.

“El dolor, el hormigueo o la debilidad no son lo habitual en la escoliosis idiopática infantil y, cuando aparecen, pueden justificar una valoración más cuidadosa”, aclara el doctor.

En aproximadamente 8 de cada 10 casos en niños y adolescentes no se encuentra una causa concreta: hablamos de escoliosis idiopática. Existe una cierta predisposición genética, pero no significa que los padres hayan hecho nada para provocarla. Sin embargo, “ni llevar mochila, ni hacer deporte, ni mantener una mala postura son causas habituales de escoliosis”, recalca el Dr. Valenciano.

¿Hay ejercicios o deportes que deban evitarse?

El doctor Ignacio Valenciano declara que “no” y anima a los niños y adolescentes a practicar deporte de forma regular. “Natación, fútbol, baloncesto, atletismo, ciclismo o entrenamiento de fuerza pueden practicarse normalmente, salvo que exista una indicación médica concreta, pues el ejercicio es beneficioso para la condición física y la salud de la espalda”.

Además, el Dr. explica que los ejercicios específicos pueden complementar el tratamiento en determinados pacientes, pero no existe un ejercicio que por sí solo «enderece» una escoliosis estructural.

¿Cuándo acudir a un especialista?

Conviene consultar cuando se observa una asimetría de la espalda, hombros o cintura, especialmente durante el crecimiento. La valoración es particularmente importante si la deformidad parece progresar rápidamente, existe dolor, síntomas neurológicos o el diagnóstico se produce a una edad muy temprana.

Dependiendo de la edad, el crecimiento que queda por delante y el grado de la curva, se trata de forma diferente:

• Las curvas pequeñas normalmente solo necesitan vigilancia periódica.

• Las curvas moderadas en pacientes que todavía están creciendo pueden abordarse con la utilización de un corsé, cuyo objetivo principal es evitar que la curva progrese.

• Las curvas importantes o progresivas pueden necesitar cirugía en algunos casos.

“El objetivo del tratamiento no es necesariamente conseguir una columna completamente recta, sino evitar la progresión y mantener una buena función y calidad de vida”, comenta el traumatólogo de Ribera Juan Cardona.

La mayoría de las escoliosis leves no provocan problemas importantes. Sin embargo, algunas curvas pueden progresar durante el crecimiento y convertirse en deformidades más importantes.

En las escoliosis graves pueden aparecer dolor, limitación funcional y, excepcionalmente, problemas respiratorios. Por eso es importante identificar las curvas que tienen riesgo de progresar y controlarlas durante el crecimiento.

Recomendaciones para las familias

“Si acaban de recibir el diagnóstico es importante no alarmarse. La mayoría de las escoliosis detectadas en niños y adolescentes son leves y no necesitan cirugía”. Aún así, el doctor recomienda lo siguiente:

1. Confirmar el diagnóstico y conocer qué grado tiene la curva con radiografías de columna completa realizadas de pie

2. Valorar cuánto crecimiento le queda al niño.

3. Seguir los controles recomendados por el especialista.

4. Mantener una vida activa y practicar deporte con normalidad.

5. No obsesionarse con la postura, la mochila o determinados deportes como causa de la escoliosis.

6. Si se prescribe un corsé, entender que su objetivo es frenar la progresión, no necesariamente corregir completamente la curva.

“Y, sobre todo, explicar al niño (y a los padres) que tener escoliosis no significa tener una espalda frágil ni estar limitado para hacer una vida normal”, concluye el profesional.

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