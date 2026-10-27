Menopausia: entender los cambios con cuatro especialistas

Talleres de menopausia Cedida

La menopausia es la etapa que comienza cuando la mujer deja de tener la menstruación. En algunos casos no produce síntomas, pero, en otras ocasiones, la transición puede provocar sofocos, dificultad para dormir, molestias digestivas, malestar en las articulaciones y músculos, dolor durante el sexo, cambios de ánimo, entre otros.

Para entender mejor la sintomatología y cómo minimizar su impacto en la calidad de vida, el hospital Ribera Juan Cardona organiza durante el mes de noviembre un ciclo de cuatro talleres que abordan la menopausia de forma multidisciplinar, desde cuatro especialidades distintas. Especialistas en ginecología, psicología, nutrición y fisioterapia compartirán con las asistentes información y orientación sobre los cambios que se producen en el cuerpo y mente de las mujeres durante esa etapa, y su impacto en la salud y la calidad de vida.

Los encuentros se celebran de manera gratuita en el aula de formación del hospital Ribera Juan Cardona (Rúa Pardo Bazán s/n, Ferrol) cada martes del mes de noviembre, de 17.00 a 18.30 horas. Es necesario inscribirse previamente porque las plazas son limitadas (areadelamujer.cardona@riberacare.com ).

Todas las sesiones tendrán un espacio para que las asistentes planteen sus dudas y que puedan llevarse a casa información útil y 100% aplicable en su día a día.

El ciclo de talleres arranca el martes 3 de noviembre de la mano de la ginecóloga Luz Márquez, que explicará por qué se producen los síntomas de la menopausia y cómo afecta el déficit de estrógenos al organismo. La especialista compartirá claves para identificar e interpretar los síntomas, y las opciones para minimizar su impacto en la calidad de vida.

En ese sentido, aclarará dudas sobre la terapia hormonal, cuáles son sus beneficios y posibles riesgos, y qué opciones de tratamiento están disponibles actualmente en España, teniendo en cuenta las necesidades y características de cada mujer.

Cuerpo y mente

El martes 10 de noviembre la psicóloga Belén Vázquez abordará los cambios emocionales que pueden producirse durante la menopausia y las herramientas para afrontarlos. “Aprenderemos a navegar por nuestras emociones, dándonos permiso para sentir y encontrando un espacio para reflexionar y simplemente estar”, señala Belén. “Intentaremos mirar a todas esas mujeres que hemos sido. No es tarea fácil, pero reconocerlas y darles las gracias, nos ayudará a tener un equipaje más ligero para abordar la nueva etapa”.

Las nutricionistas Clara Caínzos y Eva Anca tomarán el relevo el martes 17 de noviembre para enseñar cómo se pueden organizar menús diarios, eligiendo y combinando alimentos, con el objetivo de mantener la masa muscular, controlar los antojos, mejorar las digestiones y equilibrar las hormonas de forma natural.

El programa finaliza con el taller de fisioterapia impartido por Andrea Rodríguez el 24 de noviembre, centrado en los beneficios del ejercicio de fuerza para la salud ósea y muscular, así como en el cuidado del suelo pélvico. Este taller tendrá una parte teórica y otra práctica. En función de las preguntas e intereses de las participantes, adaptará la segunda hora a sus necesidades. Es recomendable acudir con ropa cómoda y calzado estable, porque la propuesta será realizar una pequeña activación y realizar un circuito de movimiento y fuerza y una serie de ejercicios para mejorar el equilibrio y activar el suelo pélvico.

Con esta iniciativa, el hospital Ribera Juan Cardona amplía sus actividades de información y educación para la salud, centrándolas esta vez en el Área de la Mujer, facilitando el acceso a conocimientos sobre una etapa que puede presentar necesidades diferentes en función de cada persona. Ya puedes reservar tu plaza mandando un correo a areadelamujer.cardona@riberacare.com. Puedes inscribirte en tantos talleres como desees.

Taller de ginecología: ¿Tengo que convivir con los síntomas? Martes, 3 de noviembre - Aula de formación, planta 3

Taller de psicología: Entender lo que siento. Martes, 10 de noviembre- Aula de formación, planta 3

Taller de nutrición: Navegando la menopausia, nutriendo el cambio. Martes, 17 de noviembre- Aula de formación, planta 3

Taller de fisioterapia: Más fuertes en la menopausia. Martes, 24 de noviembre - Aula de formación, planta 2.

Más información:

https://www.riberasalud.com/juan-cardona/pide -tu-cita/ recepcion.cardona@riberacare.com

Teléfono: 981 312 500