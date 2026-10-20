“El estrés crónico intensifica los síntomas de la endometriosis y amplifica la percepción del dolor pélvico"

La doctora Luz Marina Marquez Cedida

La endometriosis es una enfermedad inflamatoria crónica en la que un tejido similar al endometrio (el revestimiento que el útero descama cada mes con la menstruación) se implanta y crece fuera de la cavidad uterina. Según estimaciones de la OMS, afecta al 10% de las mujeres en edad reproductiva.

La doctora Luz Marina Márquez, del hospital Ribera Juan Cardona, explica que durante la menstruación este tejido fuera de lugar se engrosa y sangra igual que el útero. Sin embargo, al no tener una vía de salida al exterior, esa sangre atrapada provoca una inflamación severa en los tejidos circundantes, desencadenando la formación de cicatrices internas que fusionan órganos entre sí.

Tal como detalla la Guía Clínica de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE), no tiene una causa única: es una condición médica compleja influenciada por la predisposición genética, factores ambientales y alteraciones en el sistema inmunitario que impiden la depuración natural de estas células.

¿Cuáles son sus principales síntomas?

Aunque la endometriosis se manifiesta de forma muy diversa en cada paciente, la Guía de Atención a las Mujeres con Endometriosis del Sistema Nacional de Salud (SNS) establece que sus principales señales de alerta giran en torno al dolor crónico y la limitación funcional, estas son: • Dismenorrea severa: dolor menstrual agudo y progresivo que no cede con analgésicos convencionales y que interrumpe la rutina diaria.

• Dispareunia profunda: dolor pélvico punzante e intenso durante o después de las relaciones sexuales

• Sintomatología digestiva y urinaria (disquecia y disuria catamenial): dolor severo al evacuar el intestino o al orinar, acompañado a menudo de distensión abdominal o cambios en el ritmo intestinal sincronizados estrictamente con el periodo.

• Fatiga crónica: un cansancio extremo y persistente provocado por el desgaste metabólico y energético constante del cuerpo al luchar contra una inflamación pélvica diaria.

¿Cuándo se debe consultar a un especialista?

Cuando el ciclo menstrual condicione tu libertad y calidad de vida. Si tus periodos te obligan a ausentarte del entorno laboral, académico o social, o si necesitas dosis elevadas de antiinflamatorios para tolerar el día, debes hacerte una valoración ginecológica avanzada. Experimentar dolores pélvicos profundos en las relaciones íntimas o trastornos digestivos severos vinculados a tu regla tampoco es un proceso fisiológico normal. La ecografía ginecológica especializada de mapeo y la resonancia pélvica en manos expertas permiten un diagnóstico certero sin necesidad de quirófano, abriendo la puerta a recuperar tu bienestar.

¿Qué factores empeoran le endometriosis?

La endometriosis es una enfermedad crónica, pero hay una serie de factores que la empeoran, y el estrés intensifica los síntomas, pues los niveles elevados de cortisol sensibilizan el sistema nervioso central, reduciendo el umbral del dolor y amplificando la percepción del sufrimiento físico pélvico. Los desequilibrios en el estilo de vida también afectan: el sedentarismo, por ejemplo, favorece la congestión pélvica, mientras que las dietas ricas en alimentos ultraprocesados, azúcares refinados y grasas saturadas actúan como detonantes de las vías inflamatorias del organismo, agravando los cólicos pélvicos. Además, la falta de sueño altera la regulación hormonal e inmunitaria, lo que cronifica el dolor y reduce la capacidad inmunológica del cuerpo para modular las lesiones.

¿Cómo afecta a la fertilidad de las mujeres?

La endometriosis no es sinónimo de esterilidad, pero sí representa un desafío reproductivo, pues, según datos de la ESHRE, entre el 30 y el 50% de las mujeres con endometriosis pueden experimentar dificultades para concebir. Esto se debe principalmente a tres factores. En primer lugar, las adherencias y las cicatrices internas pueden alterar la posición o bloquear por completo las trompas de Falopio, impidiendo el encuentro físico entre el óvulo y el espermatozoide. La inflamación crónica dentro de la pelvis también afecta la calidad de los fluidos foliculares, lo que puede comprometer la maduración y la calidad de los óvulos. A esto se le suma que la inflamación local altera la expresión de marcadores de receptividad uterina, dificultando que el embrión se adhiera correctamente. Por este motivo, las guías clínicas actuales recomiendan valorar de forma temprana estrategias de preservación de la fertilidad, como la vitrificación de óvulos, antes de que la reserva ovárica se vea comprometida por la progresión de la enfermedad o por cirugías ováricas.

¿Qué importancia tiene en este caso el diagnóstico precoz?

Un diagnóstico precoz con el objetivo de frenar el avance de la patología evita que el tejido invasivo dañe estructuras vitales vecinas como el colon, el recto, los uréteres o la vejiga, y que los quistes de endometriosis (endometriomas) destruyan progresivamente el tejido ovárico sano y la reserva de óvulos y detener un sufrimiento innecesario. Tras el diagnóstico, y según el caso de cada paciente, existen distintas opciones, desde tratamientos hormonales específicos destinados a suprimir la menstruación y "dormir" las lesiones exógenas, deteniendo el sangrado interno, hasta sesiones de fisioterapia de suelo pélvico para tratar la disfunción y contractura muscular pélvica secundaria al dolor crónico. Se puede complementar además con indicaciones nutricionales antiinflamatorias orientadas a modular la respuesta inmunitaria del cuerpo. En última instancia se acudiría a la cirugía preservadora de mínima invasión, que está reservada estrictamente para casos de afectación profunda de órganos (endometriosis profunda) o refractariedad al tratamiento médico, buscando siempre restaurar la anatomía de la manera más conservadora posible.

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