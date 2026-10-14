Doctor Reimunde: “Adaptamos el abordaje quirúrgico de la columna a las necesidades de paciente”

El doctor Pedro Reimunde, neurocirujano y cirujano de columna del hospital Ribera Juan Cardona Cedida

Hace años las cirugías de columna tendían a ser abiertas y relativamente agresivas. Hoy en día, las técnicas quirúrgicas tienden a ser mínimamente invasivas, utilizando incisiones muy pequeñas y realizando abordajes poco agresivos, para lograr menos complicaciones y recuperaciones postquirúrgicas mucho más rápidas de los pacientes.

El doctor Pedro Reimunde, neurocirujano y cirujano de columna, es experto en el tratamiento integral de la patología de columna vertebral y brinda a sus pacientes del hospital Ribera Juan Cardona distintos abordajes, con técnicas de vanguardia, en función de sus patologías.

“Adaptamos la técnica y abordaje quirúrgico a las necesidades y características del paciente: dominamos una amplia gama de técnicas en cirugía de columna, incluyendo la endoscopia, la cirugía percutánea, la cirugía mínimamente invasiva o los abordajes anteriores (ALIF, OLIF), lo que nos permite adaptar la cirugía a las necesidades del paciente y no a la inversa”, explica el especialista.

Cada paciente es único, por lo que la primera consulta se centra en escuchar, explorar y estudiar detenidamente a la persona que acude a consulta para determinar el plan terapéutico más adecuado e indicado en su caso.

“La neurocirugía no es sólo un conjunto de habilidades técnicas complejas, es una mentalidad: la clave del éxito reside en la correcta toma de decisiones y en la búsqueda continua de la perfección en todo el proceso terapéutico, siempre utilizando como metodología la práctica basada en la evidencia científica”, apunta el doctor.

“Nuestros tratamientos quirúrgicos presentan una recuperación rápida y un alivio temprano del dolor de columna post-operatorio: los tratamientos quirúrgicos mínimamente invasivos presentan recuperaciones más rápidas y eficaces, permitiendo una vuelta temprana a las actividades de la vida diaria y laborales del paciente”.

Los dolores de columna, tanto a nivel axial como irradiado a los miembros superiores o inferiores, pueden ser muy incapacitantes. Las lumbalgias o cervicalgias mecánicas, las hernias discales compresivas, la estenosis de canal o la espondilolistesis, entre otras afecciones, pueden interferir de forma muy importante muy en la calidad de vida diaria de los pacientes.

Cuando los tratamientos conservadores, como el ejercicio físico o la medicación analgésica, no son suficientes, y la calidad de vida del paciente se resiente por el dolor continuado, la cirugía tiene su indicación y, entre los diferentes tipos de técnicas y abordajes, la cirugía endoscópica de columna y las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas se presentan como muy buenas opciones.

El doctor Pedro Reimunde explica las técnicas quirúrgicas más novedosas que domina y puede proponer a sus pacientes.

MIS TLIF: La fusión intersomática lumbar transforaminal mínimamente invasiva es una cirugía avanzada de columna que busca la fusión de dos o más vértebras lumbares a través de pequeñas incisiones con el objetivo de reducir el dolor lumbar e irradiado, aumentar la estabilidad de los segmentos fusionados y mejorar la funcionalidad del paciente. Muestran un menor daño tisular quirúrgico, menor pérdida de sangre, menor estancia hospitalaria, menor tiempo promedio de reincorporación a actividades de vida diaria y menor atrofia muscular y una evidencia contundente de la eficacia a largo plazo para el tratamiento de la espondilolistesis lumbar en pacientes de más de 65 años.

Abordajes anteriores (ALIF) y anterolaterales (OLIF/ATP): Son técnicas utilizadas para abordar la columna lumbar accediendo a los discos intervertebrales desde el abdomen o los costados sin dañar los músculos de la región posterior de la espalda. Han demostrado una menor pérdida de sangre, menor tiempo de cirugía, menos días de hospitalización, una mejor restauración del equilibrio biomecánico, sobre todo en el caso de espondilolistesis ístmica, y una mayor mejoría clínica relativa a la condición física saludable y funcional.

Endoscopia de columna: Permite tratar diferentes patologías de columna vertebral a través de una pequeña incisión de aproximadamente un centímetro. A través de esta incisión, se introduce una cámara endoscópica y un canal de trabajo por los que el cirujano visualiza las diferentes estructuras anatómicas y puede realizar las intervenciones necesarias. Ha demostrado un menor tiempo de cirugía, menor estancia hospitalaria, menor tiempo de reincorporación laboral.

EndoTLIF: Permite realizar una descompresión y artrodesis instrumentada lumbar por vía endoscópica y percutánea, es decir, simplemente a través de 5 incisiones de 1 cm cada una. Esta técnica es un paso más allá, incluso, que la cirugía mínimamente invasiva. Es la mejor opción para pacientes de mediana edad o edad avanzada y ha demostrado un menor trauma quirúrgico, menor pérdida de sangre, menor tiempo de hospitalización, mejor recuperación postquirúrgica y menor tiempo de reincorporación a la rutina cotidiana.

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