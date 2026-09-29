Grietas en los talones, infecciones, ampollas y hematomas: las patologías más frecuentes tras el verano

Dánae Santiago, podóloga de Ribera Juan Cardona Cedida

Cuando finaliza el verano, hay algunas patologías y lesiones que comienzan a aparecer en consulta con mayor frecuencia. Dánae Santiago señala entre las más habituales las grietas en los talones, los hematomas bajo las uñas, las heridas, las ampollas y la presencia de cuerpos extraños como cristales o astillas clavados en la planta del pie. También son habituales las infecciones, como los papilomas plantares o el pie de atleta, así como el dolor en la planta o los talones.

En el caso de las grietas, Dánae Santiago explica que se producen por la sequedad de la piel de los talones. El uso de calzado abierto en verano, la arena de la playa, el mar y el contacto con productos como el cloro de las piscinas, son factores que pueden aumentar la sequedad, y, con ello, la aparición de grietas. Para evitarlas, la podóloga recomienda aplicar diariamente cremas con un poco de urea para mantener los pies bien hidratados.

“En cuanto a las heridas, los cuerpos extraños clavados, los hematomas en las uñas e infecciones, aumentan en verano porque solemos caminar descalzos durante más tiempo y sobre superficies muy diferentes, como playas, campings o piscinas. Sin ningún tipo de calzado, nuestros pies están expuestos a recibir golpes, al contacto con superficies húmedas que pueden estar contaminadas y a pisar objetos punzantes como astillas, conchas y rocas de la playa”, afirma la podóloga de Ribera Juan Cardona.

Por último, el dolor o molestias en la planta del pie y en los talones se debe, en parte, a que en invierno se utiliza calzado cerrado con más o menos amortiguación pero con una sujeción adecuada. Cuando comienza a hacer calor, aumenta de forma repentina el uso de chanclas, sandalias y, en general, calzado más plano y menos sujeto al pie, llegando a estar en ocasiones anclado únicamente por una tira en los dedos. Esto puede cambiar la forma en la que caminamos generando molestias o dolor en algunos tejidos.

Qué evitar para que no se produzcan estas patologías

Dánae Santiago recomienda algunas medidas que evitan la mayoría de lesiones que afectan a los pies durante el verano.

· Utilizar chanclas en duchas públicas y piscinas.

· Secar bien los pies después de la ducha para prevenir infecciones.

· Utilizar escarpines en playas con muchas conchas en la orilla o si vamos a caminar por las rocas para evitar cortes.

· Mantener la piel hidratada especialmente en los talones, para prevenir la aparición de grietas.

· Utilizar calzado con una buena sujeción con tiras anchas y regulables en el día a día.

· Si se va a caminar, debemos elegir utilizar un zapato deportivo con calcetines.

Cuándo consultar con un podólogo

La podóloga del hospital Ribera Juan Cardona destaca que las personas con factores de riesgo como pueden ser los pacientes diabéticos, con alteraciones vasculares o problemas de cicatrización deben extremar las precauciones. “Si observamos en este tipo de personas, por ejemplo, un pequeño callo, una dureza dolorosa, una pequeña herida, quemadura o una uña que se clava, lo recomendable es acudir a un profesional, de esta forma se pueden evitar o prevenir muchas complicaciones”.

En personas sanas, sin estos factores de riesgo, se debe consultar con un especialista cuando se detecte que el problema no mejora con el paso de los días. En el caso de lesiones o alteraciones en la piel o las uñas, se deberá acudir a un profesional si en algún momento presentan enrojecimiento o inflamación, supuran, notamos calor en la zona, aumenta el dolor o ha aparecido fiebre.

En cuanto a las molestias de tipo muscular, “debemos consultar si el dolor es muy intenso o no desaparece con reposo, si se repite con relativa frecuencia o empieza a interferir en nuestra vida diaria”, concluye la especialista.

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