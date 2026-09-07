La vuelta al colegio: la cefalea como síntoma de la ansiedad en los más pequeños

Daniel Valencia, psicólogo de Ribera Juan Cardona Cedida

El inicio de las clases y la readaptación a la rutina trae consigo una serie de preocupaciones y estrés tanto para las niñas y los niños como para las familias. A los más pequeños, este cambio puede provocarles dolor de cabeza, de barriga, cansancio o dificultad para dormir.

Daniel Valencia, psicólogo del hospital Ribera Juan Cardona, explica los síntomas de las cefaleas e indica cómo prevenirlas y cuándo consultar con un especialista.

Síntomas de ansiedad en los niños

Una migraña no es un simple dolor de cabeza ordinario, sino una enfermedad neurológica crónica y compleja que se caracteriza por una hipersensibilidad del cerebro ante estímulos internos y externos. El dolor es solo el síntoma más visible de una tormenta neurológica que afecta a todo el cuerpo.

El psicólogo explica que para un niño “el proceso de regreso a las aulas puede ser complicado, pues el estrés o la falta de sueño pueden desencadenar episodios de migraña”.

“Aunque no hay una sola explicación para estos dolores de cabeza, dormir poco, no desayunar, no beber agua o incluso tener preocupación por la vuelta a la escuela incrementan las posibilidades de tener cefalea”.

“Para prevenir los síntomas es necesario anticiparse a ellos y preparar a los niños a nivel emocional para el inicio de las clases”.

El profesional añade que es imprescindible prestar atención al contexto en el que se presenta el dolor y qué síntomas lo acompañan. Si estos dolores son frecuentes cuando se habla de la vuelta al colegio o en momentos previos a ir al colegio, es razonable pensar que el menor se pueda encontrar estresado o ansioso.

Es importante destacar que las migrañas en los niños funcionan de una forma distinta a las de los adultos, pues sus crisis suelen ser más cortas (una o dos horas), el dolor afecta a ambos lados de la frente (en los adultos suele ser en un solo lado) y lo definen como un latido dentro de la cabeza. Normalmente está acompañada de síntomas digestivos como vómitos, mareos o dolor de barriga.

A diferencia de un dolor de cabeza común, la migraña puede obligar al niño a interrumpir sus actividades habituales ya que le molesta mucho la luz y el ruido. Además, empeora con la actividad física o el movimiento.

¿Cómo prevenir estos síntomas?

Daniel Valencia aconseja que para prevenir los síntomas es necesario anticiparse a ellos y preparar a los niños a nivel emocional para el inicio de las clases. Hablar sobre la vuelta al colegio, cómo serán los primeros días, generar expectativas sobre lo que le pueda gustar o situaciones que le puedan preocupar, son ejemplos de conversaciones previas al inicio del curso que podemos tener con nuestros hijos.

Los más pequeños suelen llevar mejor los cambios cuando son conscientes de lo que va a pasar: preparar juntos el material escolar y hablar con ellos de cómo será el primer día de clase puede tener la ventaja de reducir la sensación de “regresar a la realidad de golpe”. También es útil recuperar de una forma gradual los horarios de sueño o las rutinas previas antes de que empiecen las clases.

“A veces los padres tienden a minimizar lo que siente el niño, y prestar demasiada atención al síntoma. Debemos de conseguir un punto intermedio: tener en cuenta el dolor de cabeza sin alarmarse y sin hacer sentir al niño/a que está enfermo constantemente”, afirma el especialista.

¿Cuándo consultar con un profesional?

Cuando se producen cefaleas intensas, se debe escuchar al niño, ver cuándo aparece el dolor y consultar a un pediatra cuando haya episodios de cefalea recurrente.

La mayoría de los dolores de cabeza en los niños no se suelen producir porque haya una causa patológica o porque el niño tenga una enfermedad cerebral, pero hay ciertas situaciones en las que se recomienda consultar con el pediatra: si los dolores son frecuentes, de gran intensidad, interfieren en el entorno escolar o en el familiar y aparecen acompañados de vómitos o de alteraciones de la visión”, explica el psicólogo de Ribera Juan Cardona.

“El pediatra podrá valorar si el niño sufre un dolor de cabeza tipo migraña, un dolor de cabeza de tipo tensional o si es necesaria alguna exploración complementaria”.

Por último, “cuando la cefalea aparece como un signo de ansiedad o de miedo escolar, sería conveniente pedir la ayuda de un profesional de la salud mental”, concluye el especialista.

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