San Juan: las quemaduras y las intoxicaciones etílicas, entre las urgencias más frecuentes

Fernando Jesús Camba, coordinador del Servicio de Urgencias del hospital Ribera Juan Cardona Cedida

La tradicional noche de San Juan suele asociarse con un incremento de las consultas relacionadas con quemaduras, heridas por caídas, cortes, traumatismos y problemas derivados del consumo excesivo de alcohol. Aunque la magnitud varía cada año, los profesionales del Servicio de Urgencias del hospital Ribera Juan Cardona observan un aumento considerable de este tipo de incidencias respecto a una noche habitual.

El doctor Fernando Jesús Camba nos explica todo lo necesario para tratar las quemaduras y detectar las intoxicaciones etílicas durante la noche de San Juan.

Quemaduras: qué hacer después de sufrir una y cuándo acudir a urgencias

A diferencia de las quemaduras solares, que afectan a la capa más superficial de la piel, “las producidas por fuego o por contacto con superficies calientes generan una lesión térmica directa que puede alcanzar capas más profundas de la piel e incluso afectar a tejidos subyacentes”, explica el facultativo Camba.

“Las más frecuentes durante la noche de San Juan son las quemaduras leves por contacto accidental con brasas, hogueras, parrillas o materiales calientes. Sobre todo se producen en manos, pies o piernas al acercarse demasiado al fuego o al manipular objetos calientes sin la protección adecuada”, añade.

Si pese a las precauciones se produce una quemadura, la actuación inicial resulta fundamental. Lo primero es retirar a la persona de la fuente de calor y enfriar la zona afectada con agua corriente fresca durante unos 15-20 minutos. No deben aplicarse remedios caseros como pasta de dientes, mantequilla, aceites o alcohol. Tampoco es conveniente romper las ampollas. Posteriormente, se puede cubrir la zona con un apósito limpio.

Por último, y aunque en quemaduras leves no es necesario acudir a urgencias, “es recomendable cuando la quemadura es extensa, profunda, afecta a zonas sensibles como la cara, ojos, manos, pies, genitales o articulaciones, o cuando aparecen ampollas de gran tamaño. También debe valorarse de forma urgente cualquier quemadura asociada a inhalación de humo, dificultad respiratoria o dolor intenso”, indica el doctor Camba.

Ingesta de alcohol: cómo identificar una intoxicación etílica y qué hacer cuando se produce

Otro de los motivos más comunes por el que los pacientes acuden a urgencias en San Juan es la intoxicación etílica. “Los signos de alarma incluyen disminución importante del nivel de consciencia, incapacidad para mantenerse despierto, desorientación intensa, vómitos repetidos, respiración lenta o irregular, convulsiones o pérdida de respuesta a estímulos”, explica el doctor Camba.

“Una persona inconsciente tras consumir alcohol debe ser valorada de forma urgente, ya que puede presentar depresión respiratoria, aspiración de vómito, traumatismos asociados o incluso otras patologías que simulen una intoxicación etílica. Además, mientras llega la ayuda, es recomendable colocarla en posición lateral de seguridad y vigilar su respiración”.

Recomendaciones para disfrutar de San Juan de forma segura

Con el objetivo de evitar una visita a urgencias, conviene tener en cuenta los siguientes consejos:

Mantener una distancia prudencial respecto a las hogueras.

Vigilar especialmente a los niños y adolescentes.

Evitar saltar sobre el fuego o realizar conductas de riesgo.

No manipular combustibles ni líquidos inflamables para avivar las llamas.

Hidratarse adecuadamente durante toda la jornada.

Consumir alcohol con moderación y nunca conducir después de haber bebido.

Acudir acompañado y prestar atención a cualquier persona que presente síntomas de intoxicación o lesiones.

El doctor hace hincapié en que “la mejor forma de disfrutar de la noche de San Juan es combinar la celebración con el sentido común. La mayoría de los accidentes que atendemos se pueden prevenir con medidas básicas de prudencia”.

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