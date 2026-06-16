El hospital Ribera Juan Cardona incorpora un equipo de radiofrecuencia para reforzar los tratamientos de fisioterapia

Sesión de radiofrecuencia en el hospital Ribera Juan Cardona Cedida

El Servicio de Fisioterapia del hospital Ribera Juan Cardona continúa avanzando en la incorporación de nuevas tecnologías destinadas a mejorar la atención y recuperación de sus pacientes. En esta línea, el centro ha sumado recientemente un equipo de radiofrecuencia terapéutica: una herramienta innovadora que complementa los tratamientos de fisioterapia y permite optimizar los procesos de recuperación funcional.

La radiofrecuencia es una técnica no invasiva que utiliza corrientes de alta frecuencia para estimular los tejidos profundos del organismo. Su aplicación favorece el aumento de la circulación sanguínea, mejora la oxigenación celular y activa los mecanismos naturales de reparación tisular, contribuyendo a reducir el dolor y acelerar la recuperación en múltiples patologías.

Una técnica que reduce el dolor y favorece la recuperación

Esta tecnología está especialmente indicada para el tratamiento de lesiones musculares, tendinosas y articulares, así como para la recuperación de lesiones deportivas, esguinces, contracturas y procesos inflamatorios. Su utilización permite complementar otras técnicas de fisioterapia, potenciando los resultados terapéuticos y favoreciendo una recuperación más rápida y eficaz.

Además de sus beneficios en lesiones agudas, la radiofrecuencia terapéutica constituye una herramienta de gran utilidad en el abordaje del dolor crónico y de determinadas patologías degenerativas del aparato locomotor. En pacientes con artrosis, tendinopatías crónicas, dolor lumbar o cervical persistente, esta técnica puede contribuir a modular el dolor, disminuir la sensación de rigidez y mejorar la movilidad y funcionalidad, favoreciendo una mejor calidad de vida.

La incorporación de este equipo permitirá al Servicio de Fisioterapia ofrecer tratamientos más personalizados, adaptados a las necesidades específicas de cada paciente y orientados a mejorar tanto su recuperación como su bienestar general. Asimismo, la radiofrecuencia facilita la preparación de los tejidos para otras intervenciones fisioterapéuticas, como la terapia manual o el ejercicio terapéutico, pilares fundamentales en los programas de rehabilitación.

Innovación y mejora al servicio de los pacientes

Con esta nueva herramienta, el hospital Ribera Juan Cardona reafirma su compromiso con la innovación y la mejora continua de la calidad asistencial, apostando por tecnologías que permitan ofrecer a los pacientes tratamientos basados en la evidencia científica y orientados a obtener los mejores resultados posibles en su proceso de recuperación.

"La incorporación de esta tecnología supone un importante avance para nuestro servicio, ya que amplía nuestras opciones terapéuticas y nos permite ofrecer una atención más completa y personalizada a nuestros pacientes", señalan desde el Servicio de Fisioterapia del hospital Ribera Juan Cardona.

Esta apuesta por la innovación se enmarca en la estrategia del centro de dotar a sus profesionales de herramientas de vanguardia que contribuyan a mejorar la experiencia y los resultados clínicos de los pacientes, consolidando al hospital Ribera Juan Cardona como un referente en la atención sanitaria de la comarca.

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