Menopausia: abordaje multidisciplinar para una sintomatología confusa

Luz Marina Márquez, coordinadora Cedida

A partir de los 40 años, la mujer empieza a notar cambios paulatinos en su cuerpo: periodos más irregulares, dolores musculares y articulares, cabello más fino y piel más seca, problemas de sueño, cambios en el metabolismo... Es el camino hacia la menopausia.

El hospital Ribera Juan Cardona organiza en la Sede de Afundación de Ferrol, una jornada con cuatro especialistas para abordar de manera práctica los síntomas que experimentan las mujeres que se acercan, o están, en esa etapa y compartir recomendaciones para mejorar la calidad de vida.

El miércoles 17 de junio, a partir de las 19:00 horas, la doctora Luz Marina Márquez, ginecóloga; Belén Vázquez, psicóloga; Laura Pérez, fisioterapeuta; y Clara Caínzos, nutricionista, responderán a las preguntas de las asistentes respecto a temas relacionados con la salud femenina con el foco puesto en casos prácticos relacionados con la menopausia.

Enfoque multidisciplinar

Uno de los cambios más relevantes, es el aumento de peso y el riesgo de obesidad. Alrededor del 43% de las mujeres en la menopausia presentan obesidad.

“La menopausia implica una disminución progresiva de los niveles de estrógenos, lo que afecta directamente al metabolismo. Muchas mujeres notan que, aunque mantengan sus hábitos, comienzan a ganar peso. Se redistribuye la grasa corporal: antes se acumulaba en caderas y muslos, y después tiende a concentrarse en el abdomen y la zona visceral, adoptando un patrón más tipo manzana”, explica la doctora Luz Marina Márquez.

No es tan solo un cambio estético, sino que se asocia con un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 e hipertensión, por lo que es muy recomendable adoptar medidas preventivas desde la perimenopausia.

En el hospital Ribera Juan Cardona, las mujeres que acuden a consulta pueden beneficiarse de derivaciones directas a otros especialistas que apoyan de manera multidisciplinar cada caso.

Así, el centro cuenta con nutricionistas, para ayudar a mejorar los hábitos alimenticios; fisioterapeutas, para proponer ejercicios que mejoren el suelo pélvico y otros problemas físicos; y psicólogos que ofrecen herramientas para enfrentar los desafíos de esta etapa.

“En la menopausia puede ser normal que se sienta una mezcla de emociones: irritabilidad, ansiedad, nostalgia, tristeza, enfado, miedo o la sensación de pérdida. Emociones que son normales ante un cambio vital profundo”, explica Belén Vázquez, una de las psicólogas del hospital Ribera Juan Cardona.

“La menopausia no es una enfermedad. Con pequeños cambios sostenidos en el tiempo, te sentirás bien y disfrutarás de esta nueva etapa con energía y confianza”. Doctora Luz Marina Márquez

“Es importante tenerlo en cuenta dado que, en ocasiones, a las mujeres les toca vivir la menopausia a la vez que otras transiciones vitales importantes. Puede coincidir con el momento en el que los hijos se van de casa, cuando tienen que cuidar a personas mayores, la aparición de problemas de salud o con ajustes en la relación de pareja”, señala.

Los cambios en la menopausia son parte de un proceso fisiológico natural e inevitable, pero sí es posible reducir molestias modificando ciertos hábitos para reducir el impacto en la salud y la calidad de vida.

“La menopausia no es una enfermedad, sino una etapa natural de la vida. Sin embargo, requiere atención, información y autocuidado. Consultar con profesionales especializados puede marcar la diferencia entre vivirla con malestar o con plenitud. La clave está en no resignarse. Con pequeños cambios sostenidos en el tiempo, es posible sentirse bien, prevenir complicaciones y disfrutar de esta nueva etapa con energía y confianza”, concluye la doctora Márquez.

La doctora Márquez explica que, a partir de los 40 años, "la salud femenina atraviesa una etapa decisiva. Es un momento en el que confluyen cambios hormonales, nuevas necesidades de cribado y síntomas que, aunque frecuentes, no siempre reciben la atención que merecen. Por eso, hemos diseñado un encuentro para que las mujeres puedan comprender mejor su cuerpo, identificar señales relevantes y conocer las herramientas de prevención disponibles".

Evento

Perimenopausia y menopausia: de los síntomas confusos a las respuestas claras

Día y hora

Miércoles, 17 de junio de 2026, a las 19.00 horas

Lugar

Sede de Afundación de Ferrol en Praza da Constitución s/n (Cantón de Molíns)

Inscripción

areadelamujer.cardona@riberacare.com