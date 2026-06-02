Colágeno y proteína: dos de los suplementos nutricionales más populares

Clara Caínzos, nutricionista del hospital Ribera Juan Cardona Cedida

Magnesio para dormir mejor, creatina para ganar músculo o colágeno para la piel. Los complementos alimenticios forman parte cada vez más de la rutina de muchas personas. Sin embargo, los especialistas recuerdan que su uso no debe sustituir a una alimentación equilibrada, sino complementarla cuando sea necesario.

Hace unas semanas, Clara Caínzos, nutricionista del hospital Ribera Juan Cardona, compartía algunas recomendaciones para un uso correcto y seguro de los suplementos.

En esta ocasión nos centramos en el colágeno y la proteína, dos complementos alimentarios que comparten una misma base fisiológica, pues ambos están formados por aminoácidos y participan en la estructura y reparación de tejidos del organismo.

El colágeno: para la piel y la salud articular

Este suplemento está orientado a la salud de la piel, articulaciones y tejidos conectivos. Sin embargo, como apunta Clara Caínzos, “desde el punto de vista fisiológico, el colágeno ingerido se digiere en forma de aminoácidos, igual que cualquier otra proteína, por lo que el organismo no lo utiliza directamente como colágeno en los tejidos”.

En cuanto a sus efectos en la salud, “algunos estudios sugieren que ciertos péptidos de colágeno podrían tener un efecto beneficioso leve en la salud articular o en la elasticidad de la piel, pero la evidencia científica todavía es limitada y heterogénea. Además, en la práctica, una ingesta adecuada de proteínas de alta calidad, junto con nutrientes como la vitamina C, ya favorece la síntesis de colágeno endógeno”, añade.

La especialista del hospital Ribera Juan Cardona explica los seis tipos de colágeno más utilizados en suplementación.

El colágeno tipo I es el más abundante, forma parte del sistema vascular, de la piel, tendones, huesos y órganos. Hidrolizado, puede apoyar la densidad ósea.

El tipo II es el componente principal del cartílago, es clave en la resistencia y elasticidad de ciertas estructuras del cuerpo. Este colágeno no desnaturalizado ha demostrado mejoría en las articulaciones especialmente en casos de artrosis.

El tipo III es el segundo más abundante asociados a tejidos elásticos como piel o vasos sanguíneos, contribuye a la firmeza y reparación tisular vascular.

El colágeno tipo IV participa en el tejido epitelial, siendo clave para la función de filtración en órganos como el riñón.

El colágeno tipo V participa dando fuerza y estructura al tejido conectivo.

El tipo X se relaciona con la formación de hueso nuevo.

La proteína: el complemento de los deportistas

Otro de los suplementos más utilizados actualmente, sobre todo, por deportistas, es la proteína. “Los suplementos de proteínas pueden ser una herramienta útil en determinados contextos, especialmente cuando los requerimientos proteicos son elevados, como en personas deportistas, y resulta complicado alcanzarlos únicamente a través de la alimentación habitual. Esto puede deberse a la falta de tiempo, a la organización de las comidas o al propio estilo de vida”, explica Clara Caínzos.

En este sentido, los suplementos pueden ayudar a completar la ingesta diaria de proteínas, “pero es importante destacar que nunca deben sustituir a las fuentes proteicas de la dieta, como carnes, pescados, huevos, legumbres o lácteos, sino que deben utilizarse como complemento dentro de una alimentación equilibrada”.

En cuanto a su calidad, la nutricionista destaca que las proteínas con mayor valor biológico y mejor perfil de aminoácidos son la proteína de suero de leche (whey protein), especialmente en su forma aislada (whey isolate), por su alta biodisponibilidad y rápida absorción, así como la caseína, que presenta una absorción más lenta. En el caso de opciones vegetales, combinaciones como guisante y arroz permiten obtener un perfil aminoacídico más completo.

Por último, recomienda revisar bien el etiquetado antes de comprar este tipo de productos. “Desde el punto de vista nutricional, es aconsejable optar por productos con el menor número posible de ingredientes. Las proteínas sin sabor suelen ser la mejor opción, ya que evitan la presencia de edulcorantes, saborizantes, colorantes y otros aditivos innecesarios”, concluye.

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