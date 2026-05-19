“El daño de la hipertensión arterial se produce tras meses o años de tener la presión arterial elevada”

El doctor Francisco Martínez Deben, especialista en Medicina Interna Cedida

El Día Mundial de la Hipertensión Arterial se celebra cada año el 17 de mayo para concienciar sobre la necesidad de la prevención, detección y control de esta enfermedad, considerada el principal factor modificable de riesgo cardiovascular.

Bajo el lema "Conoce tus cifras", se busca incentivar la medición regular de la presión arterial, idealmente por debajo de 130/80 mmHg, para evitar complicaciones graves

Un estudio epidemiológico realizado el año pasado en España revelaba que un 33,3% de la población adulta es hipertensa. El dato más alarmante de los resultados obtenidos es que en nuestro país hay más de 6,7 millones de personas adultas que no tienen su tensión controlada.

El hospital Ribera Juan Cardona cuenta con una consulta específica de hipertensión arterial, lípidos y riesgo cardiovascular que atiende el doctor Francisco Martínez Deben, quien advierte: “La prevalencia de la hipertensión se incrementa al 50% de la población a partir de los 60 años", con lo que el envejecimiento progresivo de la población hará que el problema vaya en aumento”.

Recomendaciones

“El daño de la hipertensión arterial se produce al cabo de meses o años de tener la presión arterial elevada”, señala el doctor, que valora a los pacientes en el hospital Ribera Juan Cardona. “Llevar una dieta saludable, el ejercicio y el control de peso son factores importantes para la prevención”.

“La disminución de la sal en la dieta sería la acción de mayor importancia. Consumimos más del doble de lo que recomienda la OMS. Nos hemos acostumbrado culturalmente al sabor salado, y es muy difícil cambiar ese hábito en la vida adulta. A ello se suma que el 80% de la sal que ingerimos es sal añadida por la industria alimentaria”.

Cuando las recomendaciones de hábitos saludables ya no son suficientes, el médico valorará las medidas farmacológicas necesarias. “En la actualidad ya se están desarrollando nuevos fármacos, con nuevos mecanismos de acción, que prometen un futuro muy interesante”, apunta el doctor.

Los riesgos

La hipertensión arterial es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y renales, siendo las primeras la principal causa de muerte en nuestro país. “La hipertensión es un proceso silente: la mayoría de los pacientes no tienen ningún síntoma específico y es importante su diagnóstico temprano, para lo cual es fundamental la medición periódica de las cifras de presión arterial en toda la población”, indica el especialista.

“No existe un perfil típico de paciente hipertenso”, explica el doctor Martínez Deben. “En los pacientes con otros factores de riesgo cardiovasculares, tales como las dislipemias, la diabetes mellitus, la obesidad o el sedentarismo es más frecuente el hallazgo de hipertensión. Asimismo, en los pacientes de más edad, la prevalencia es mayor”.

Las consecuencias de una hipertensión mal controlada o no tratada se producen en dos niveles: por un lado, el sistema vascular sufre las consecuencias de soportar unas cifras anómalas de presión sobre sus paredes; y por otro lado los principales órganos de nuestro cuerpo se dañan al ser perfundidos con una presión elevada de manera crónica. Estos órganos, los denominamos órganos diana, son el cerebro, el corazón, los riñones y la retina.

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