“La enfermería incluye mucha labor invisible como coordinación, seguridad y organización, e implica una toma de decisiones constante”

Personal de Enfermería del hospital Ribera Juan Cardona Cedida

Cada día, millones de enfermeras y enfermeros en todo el mundo desempeñan un papel vital en el cuidado y bienestar de las personas, desde la atención directa del paciente hasta la coordinación de equipos médicos y la promoción de la salud.

Con motivo del Día Internacional de la Enfermería, que se celebra el 12 de mayo, hablamos con Vanessa Lillo, directora de enfermería del Hospital Ribera Juan Cardona, para conocer más a fondo esta labor.

¿Cuál es el papel fundamental de la Enfermería?

Las funciones fundamentales de la Enfermería se desempeñan en cuatro áreas, que son: promover la salud, prevenir la enfermedad, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento.

Seguramente hay muchas tareas en el día a día que no son tan visibles u obvias para los pacientes…

Efectivamente. Hay una parte muy grande de nuestro trabajo que el paciente nunca llega a ver… y es precisamente la que hace que todo funcione.

Mientras parece que “no pasa nada”, estamos revisando tratamientos, organizando cuidados, anticipándonos a posibles complicaciones. Nuestro objetivo es que todo vaya bien. Y cuando lo conseguimos, la mayoría de las veces pasa desapercibido.

Un ejemplo muy claro es cuando vamos a poner un tratamiento: antes ya hemos revisado alergias, interacciones, historia clínica… todo eso ocurre sin que el paciente lo vea. O cuando notas que un paciente “no está como antes”, aunque los valores todavía sean normales, y empiezas a vigilarlo más de cerca.

Y para que todo funcione, como dice, también hay una parte de gestión y organización...

Es cierto. La labor de la enfermería no es solo asistencial. También es organización, coordinación y toma de decisiones constantes. Detrás de cada turno, hay planificación; detrás de cada ingreso, hay un circuito que alguien ha pensado; y detrás de cada día sin incidencias, hay un equipo que ha trabajado muy bien.

Por ejemplo, si de repente entran varios pacientes complejos en una unidad, reorganizamos habitaciones, repartimos cargas de trabajo y ajustamos el equipo para que nadie quede desatendido.

Hay una gran labor de planificación, por ejemplo, para que no falte medicación ni materiales; de vigilancia, para que se cumplan los protocolos y se garantice la seguridad del paciente; de supervisión, para encontrar los márgenes de mejora.

Además, trabajamos muy coordinados, no solo entre los distintos equipos de Enfermería, sino con otros servicios y unidades: Radiología, Laboratorio, Quirófano... para que los tiempos encajen y el trabajo del hospital sea lo más eficiente para el paciente.

¿Cuánto personal de Enfermería trabaja en el hospital Ribera Juan Cardona?

Alrededor de 80 profesionales de Enfermería. En un hospital como el nuestro hay cobertura 24 horas, todos los días del año. Somos muchas personas, pero sobre todo somos equipo, con perfiles muy distintos: hospitalización, quirófano, urgencias, diálisis, unidad de críticos, consultas... Cada uno con su dinámica. Un equipo preparado, implicado y acostumbrado a dar respuesta en situaciones muy diferentes.

En un hospital no hay dos días iguales, y la enfermería siempre está ahí, adaptándose. Por ejemplo, en un mismo turno puedes tener a Enfermería de Urgencias atendiendo una parada, mientras en planta están gestionando ingresos y altas, y en el quirófano están preparando una cirugía. Cada área tiene su equipo, pero todos trabajamos muy coordinados.

Un paciente siempre da por sentado que en un hospital las cosas funcionan, pero eso implica una gran labor de aplicar protocolos que garanticen, no solo que se sigan los circuitos, sino que todo se haga con seguridad...

Es otra de esas tareas 'invisibles'. La seguridad de los pacientes es el objetivo central de todo el trabajo. Comprobamos, revisamos, volvemos a comprobar; identificamos al paciente, verificamos la medicación, seguimos protocolos muy claros y estrictos... pero, sobre todo, tenemos una cultura muy interiorizada: si algo no está claro, se para y se revisa. Porque aquí, lo importante, es hacerlo bien.

Un ejemplo típico es la doble comprobación de medicación: no se administra nada sin verificar paciente, dosis y vía. Así que cuando una enfermera te pregunte tu nombre por segunda o tercera vez, no pienses que es una despistada, está haciendo muy bien su trabajo para que recibas una atención segura.

Un paciente a veces puede imaginar que todo lo que le hacen en un hospital depende de un médico, pero ¿hay áreas en las que las decisiones vienen de Enfermería?

Más de las que la gente se imagina. La enfermería valora, detecta cambios, prioriza, y actúa. Está constantemente tomando decisiones basadas en su conocimiento y en la situación del paciente. No es solo ejecutar, es estar pensando todo el tiempo.

Por ejemplo, el seguimiento y cuidado del paciente crónico, a través de las enfermeras gestoras; o el seguimiento de pacientes pre y post quirúrgicos, revisando su evolución y tomando decisiones en el seguimiento de herida

También podemos adaptar cuidados según la evolución del paciente: cambiar posturas para evitar úlceras, controlar drenajes, adaptar oxigenoterapia según necesidad dentro de los parámetros normales, gestión del dolor, prevención de caídas...

¿Qué le gustaría destacar por último de su profesión?

Está en todo el proceso del paciente, desde que entra en el hospital hasta que se va. Si hay algo que define a la Enfermería es la cercanía: estamos al lado del paciente, le acompañamos, le explicamos, le cuidamos y detectamos muchas veces lo que no se ve a simple vista. Pero además somos profesionales formadas, investigadoras y basadas en la evidencia científica. Cada cuidado, cada técnica y cada decisión tiene detrás conocimiento, criterio clínico y actualización constante. La Enfermería combina humanidad y ciencia, y precisamente ahí está su valor.

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