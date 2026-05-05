“Seguimos reduciendo los tiempos de espera de los pacientes en Urgencias”

Fernando Camba, coordinador de urgencias del Hospital Ribera Juan Cardona Cedida

La demanda de los servicios de urgencias hospitalarias crece cada año. Este fenómeno es el resultado de una compleja red de factores sociodemográficos, entre los que destacan el progresivo envejecimiento de la población, el aumento de las patologías crónicas y la dificultad de obtener citas en atención primaria o con especialistas en un tiempo razonable. De este modo, las urgencias se convierten, en muchos casos, en la puerta de entrada principal al sistema de salud.

El doctor Fernando Camba, coordinador de Urgencias del Hospital Ribera Juan Cardona , confirma que el número de pacientes atendidos aumenta cada año: “en el año 2023 atendimos un total de 23.698 consultas en nuestro servicio, y en 2025 llegamos a las 25.732”.

Además de la UCI y Urgencias pediátricas y para adultos 24 horas, el centro ferrolano del grupo sanitario Ribera dispone de Urgencias localizadas para distintas especialidades como Traumatología, Cirugía general, Cirugía Plástica, así como todas las pruebas de imagen y diagnóstico.

El doctor Camba es el coordinador del servicio desde finales de 2022 y cuenta con un equipo de ocho profesionales en plantilla. En este tiempo, se han ido realizando cambios en los circuitos y se han creado protocolos actualizados para dar respuestas al incremento de la demanda, ofreciendo la mejor atención sanitaria posible en el menor tiempo.

“El tiempo medio de espera para la primera valoración médica se situó en 21 minutos en 2025, un indicador que hemos mejorado respecto a años anteriores, y que refleja la eficiencia del servicio y la adecuada priorización de los pacientes según su gravedad”, explica el especialista.

“A la llegada al servicio de urgencias, todos los pacientes son valorados mediante el sistema de triaje estructurado, el conocido como Sistema de Triaje Manchester, que permite priorizar la atención en función de la gravedad clínica y no del orden de llegada”, señala el doctor Camba.

“Para asignar el nivel de prioridad, se valoran distintos factores: el motivo de consulta que refiere el paciente, sus constantes vitales (frecuencia cardíaca, tensión arterial, saturación de oxígeno, temperatura), la intensidad del dolor, el estado general del paciente, entre otros. Este sistema garantiza que los pacientes más graves sean atendidos con la máxima rapidez y seguridad”.

Los principales motivos de consulta de los pacientes en urgencias son principalmente patología respiratoria (especialmente en época invernal), dolor torácico y síntomas cardiovasculares, traumatismos y lesiones osteomusculares, dolor abdominal y procesos infecciosos.

“Una vez finalizada la incidencia de los virus respiratorios, durante los meses de primavera y verano se observa un cambio en el perfil de los pacientes, siendo más habituales los traumatismos (caídas, accidentes deportivos o laborales), problemas musculoesqueléticos, cólico renal, patología digestiva, reacciones alérgicas, picaduras y lesiones cutáneas, o descompensaciones de enfermedades crónicas

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