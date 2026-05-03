Úrsula Cacharrón Quiromasaje: prevención, alivio y antiestrés en una sola terapia

La cartera de servicios de Úrsula Cacharrón Quiromasaje también incluye servicios de estética Cedida

Con más de veinte años de experiencia, Úrsula Cacharrón Quiromasaje se ha convertido en un imprescindible en la ciudad de A Coruña. La base de su trabajo, como dice su nombre, es el masaje terapéutico, pero sus servicios van mucho más allá y abarcan tratamientos estéticos, especialmente demandados con la llegada del verano.

Al entrar en su local es imposible “no sentirse como en casa”. “Esa es mi idea, mis clientes son de casa. Tengo una cafetera en la entrada y un sofá con la típica manta de cuadros”, explica la profesional. Aunque se cambió recientemente de espacio, nunca se ha movido de la Ciudad Vieja. Cuenta con una ubicación privilegiada justo enfrente del hotel Finisterre, un lugar al que le guarda especial cariño, pues fue allí donde hizo sus primeras prácticas como monitora en el Club Natación Coruña y donde conoció a sus primeros clientes.

La fachada de Úrsula Cacharrón Quiromasaje en la Ciudad Vieja Cedida

Conexión con el masaje

Úrsula Cacharrón se formó en estética y poco después hizo el grado superior de Técnico Superior en Actividades Físicas y Deportivas. Dos mundos diferentes pero que tienen en común la base de su trabajo: el masaje. Y precisamente en ello decidió centrar su proyecto, al que le puso su nombre y apellido. “Lo hice porque cuando la gente llamaba al trabajo ya preguntaban por mí directamente”, explica.

De hecho, muchos de sus pacientes llevan años en sus manos. “La gente está fidelizada. La verdad es que cuando pienso que son 22 años me tengo que sentar”, confiesa.

Masaje terapéutico

El quiromasaje supone el 90% de su trabajo. “Hay muchos tipos de masajes: con madera, con ventosas... El quiromasaje es una terapia manual con la que solo trabajas a nivel muscular y con la que consigues que el tejido se oxigene. Al subir la sangre a la superficie de la pie, se consigue aliviar los dolores”, explica.

Esta técnica funciona muy bien para dolores de espalda, cervicalgia, lumbalgia o piernas cansadas, entre otros. Y el perfil es muy variado. En el caso de Úrsula Cacharrón, tiene clientes desde 40 a 90 años: “Viene mucha gente que trabaja mucho tiempo de pie, en limpieza, o personas que pasan mucho tiempo sentadas en oficinas”, explica.

Beneficio en todos los sentidos

También es recomendable para deportistas, pues el quiromasaje sirve tanto para aliviar, como de mantenimiento e incluso como prevención. “Te beneficia en todos los sentidos: a nivel muscular, circulatorio, antiestrés.... No curamos, pero ayuda mucho”, asegura.

Sin embargo, la figura del quiromasajista se confunde a menudo con el fisioterapeuta. Úrsula Cacharrón insiste en dejar clara la diferencia entre ambas profesiones y subraya que, de hecho, funcionan muy bien unidas. “Ellos son medicina: diagnostican, pinchan... Nosotros somos un apoyo. Son complementos que van muy bien de la mano”, indica.

Este enfoque multidisciplinar está en auge y cada vez son más los profesionales que apuestan por combinar terapias y técnicas que están relacionadas entre sí. Sin ir más lejos, Úrsula Cacharrón colabora con una clínica de fisioterapia, donde prepara el cuerpo del paciente antes de la sesión.

Tratamientos estéticos

La cartera de servicios de Úrsula Cacharrón Quiromasaje también incluye servicios de estética que, como suele ser habitual, triunfan con la llegada del buen tiempo y la primavera.

La limpieza de cutis es uno de los tratamientos faciales que se realizan habitualmente Cedida

“Siempre que llega el verano, la gente se quiere cuidar un poco más y vuelven a arreglarse los pies, que como en invierno van tapados no preocupan, y también hay más depilaciones”, explica la profesional.

También se vuelven habituales los tratamientos faciales, como las limpiezas de cutis, o corporales, especialmente los anticelulíticos.

En definitiva, el negocio de Úrsula Cacharrón Quiromasaje es un lugar al que volver. Ya sea como una terapia habitual, de mantenimiento o como herramienta de prevención, esta profesional ofrece un espacio de bienestar y confianza donde cuidarse es ganar en salud y calidad de vida.