“Disponemos de nuevas herramientas terapéuticas para optimizar los procesos de recuperación”

Equipo de fisioterapia y rehabilitación del hospital Ribera Juan Cardona. Cedida

El absentismo laboral ha alcanzado máximos históricos en los últimos años en España. Uno de los factores que influye en esta situación es la demora en recibir atención sanitaria, y en particular, en acceder a citas de rehabilitación y fisioterapia, lo que hace que se prologuen las bajas por contingencias comunes.

“Ante estos datos, desde el hospital Ribera Juan Cardona consideramos crucial ampliar nuestro servicio de Fisioterapia, especializado por patologías, para poder dar una respuesta a la población que está a la espera de un servicio tan importante como es la rehabilitación”, explica el gerente del hospital Javier Atanes.

El servicio se ha reforzado con la incorporación de nuevos profesionales especializados. La unidad está ahora formada por 15 fisioterapeutas y una médico rehabilitadora, todos ellos con formación específica en el abordaje de patología musculoesquelética cronificada que, en muchos casos, conlleva situaciones de incapacidad funcional, y son muy habituales en las bajas laborales.

“El modelo de trabajo del servicio se alinea con las tendencias actuales en rehabilitación, que apuestan por un abordaje activo del paciente, donde la educación, el movimiento y la implicación en el propio proceso de recuperación juegan un papel clave”, explica Andrea Rodríguez, responsable de la unidad de fisioterapia del hospital Ribera Juan Cardona. “Este tipo de intervención permite no solo actuar sobre la sintomatología, sino también prevenir recaídas y promover hábitos de vida más saludables a largo plazo”.

Nueva tecnología

Además, el servicio ha adquirido nuevas herramientas terapéuticas que permiten optimizar los procesos de recuperación y mejorar la calidad asistencial, para dar respuesta a una necesidad actual de la sociedad.

“Entre el equipamento de última generación instalado se encuentran el sistema super inductivo, la radiofrecuencia y las ondas de choque, tecnologías que permiten abordar diferentes patologías musculoesqueléticas de forma más precisa, facilitando la recuperación de los tejidos lesionados, el control del dolor y la mejora de la función en un amplio abanico de lesiones”, indica Andrea Rodríguez.

Las lumbalgias o cervicalgias mecánicas, por ejemplo, están presentes en más del 80% de las personas en algún momento de su vida y son la primera causa de discapacidad y de absentismo laboral en nuestro medio socioeconómico.

El servicio de Fisioterapia del hospital Ribera Juan Cardona propone un enfoque que se centra en la aplicación de programas de escuela de espalda y ejercicio terapéutico, diseñados de forma individualizada y personalizada para cada paciente, teniendo en cuenta su situación clínica, sus objetivos y su contexto personal.

El objetivo no es únicamente aliviar los síntomas, sino también recuperar la funcionalidad, mejorar la autonomía y favorecer una reincorporación progresiva a las actividades de la vida diaria.

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