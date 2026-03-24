“Las revisiones no se deben detener con la llegada de la menopausia”

La doctora Luz Marina Márquez, ginecóloga del Hospital Ribera Juan Cardona Cedida

En España se diagnosticaron alrededor de 35.312 nuevos cánceres de mama en el año 2023, según las estimaciones del Observatorio del Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer, lo que representa casi el 30% de los cánceres diagnosticados en mujeres. Es el cáncer más frecuente y el que mayor número de muertes causa en la población femenina en nuestro país, pero cabe destacar la estadística más positiva: España es el país europeo con mayor supervivencia por cáncer de mama.

La supervivencia a los cinco años es superior al 85%, y una de las razones es que hay un sistema de cribado que alcanza al 100% de la población y una radiología mamaria de altísima calidad.

El Hospital Ribera Juan Cardona incorporó en junio de 2023 un mamógrafo 3D con tomosíntesis que facilita una imagen muy detallada de la mama, lo que permite detectar lesiones que en otras mamografías pueden pasar desapercibidas.

La doctora Luz Marina Márquez, ginecóloga del Hospital Ribera Juan Cardona, destaca que con esta nueva tecnología se puede “detectar un mayor número de casos de cáncer de mama y se dan menos falsos positivos. Permite hacer una reconstrucción tridimensional de la mama eliminando el factor de densidad de la mama como artefacto en la visualización radiológica del tejido”. Como ventaja adicional, se somete a la paciente a una menor radiación y la prueba es menos molesta que con equipos anteriores.

Dada la importancia de la detección precoz para mejor las tasas de supervivencia en casos de cáncer de mama, los especialistas recomiendan no descuidar las revisiones ginecológicas.

“La primera visita al ginecólogo en mujeres sanas debe ser antes del inicio de la actividad sexual. En ese momento, el especialista valorará la periodicidad necesaria de las siguientes revisiones. En general, en pacientes sanas sin alteraciones serán visitas anuales”, concreta la doctora Márquez.

“El cáncer de mama, el más habitual en la mujer, es más frecuente en mujeres de más de 50 años, muchas de las cuales ya son menopáusicas Luz Marina Márquez

Las pacientes del hospital Ribera Juan Cardona tienen la posibilidad de realizarse todas las pruebas recomendadas en una revisión ginecológica en un mismo día, posterior a la cita con el especialista, incluida la mamografía en caso de estar indicada.

“El examen ginecológico incluye la exploración física y toma de muestra de citología cervico-vaginal a las mujeres sexualmente activas, que estudia la estructura de las células del cérvix uterino con el propósito de detectar lesiones producidas por el virus del papiloma humano o el cáncer. Además, se realiza una ecografía pélvica y se solicitarían exámenes adicionales de acuerdo al tipo de riesgo detectado en cada paciente”, explica la ginecóloga.

Las revisiones no se deben detener con la llegada de la menopausia. “Seguimos recomendando las revisiones anuales hasta los 70 años. No se debe cambiar la frecuencia de las revisiones por la ausencia de la menstruación. De hecho, el cáncer más habitual en la mujer, el cáncer de mama, es más frecuente en mujeres de más de 50 años, muchas de las cuales ya son menopáusicas”. Las revisiones en estos rangos de edad incluirían una prueba adicional, la densitometría ósea, para evaluar el estado de los huesos y el riesgo de fracturas.

No hay que normalizar el dolor

Si hablamos de las pacientes más jóvenes, las consultas ginecológicas más habituales son, en primer lugar, por infecciones, luego dismenorrea o dolor con la menstruación, trastornos menstruales, necesidad de anticoncepción y deseo de concepción.

Aunque la menstruación suele conllevar molestias en la mayor parte de la población, la especialista advierte: “No hay que normalizar un dolor que interfiera con la actividad cotidiana. Cualquier dolor de importancia debe llevarte a la consulta del ginecólogo”.

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