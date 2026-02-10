José Ramón García López: “El sarampión se considera una enfermedad grave por su alta contagiosidad y frecuencia de complicaciones"

José Ramón García López, jefe del servicio de pediatría Cedida

Hace unas semanas la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaraba que España ya no figuraba en la lista de países libres de sarampión. El aumento sostenido de casos y la reaparición de la transmisión continuada del virus dentro de nuestras fronteras ha motivado esta decisión que si bien no supone ninguna emergencia sí es una señal de alerta.

Hablamos con el doctor José Ramón García López, jefe del servicio de pediatría del hospital Ribera Juan Cardona, para entender mejor esta patología.

Doctor, ¿qué es exactamente el sarampión?

Es una enfermedad infecciosa, de origen vírico y de alta contagiosidad. El virus pertenece a la familia paramixovirus. Se considera una enfermedad grave por su alta contagiosidad y frecuencia de complicaciones.

¿Cómo se transmite el sarampión?

Se transmite a través de las gotas de saliva del paciente enfermo, bien por un contacto directo o por objetos contaminados con dichas gotas. El virus del sarampión puede sobrevivir fuera de un organismo unas dos horas como máximo. Y, aun así, tiene una capacidad de contagio muy alta en persona susceptibles, superior al 90%.

¿Cuáles son los síntomas más frecuentes del sarampión?

La persona contagiada suele presentar fiebre de varios días, tos seca, ojos inflamados, dolor de garganta y sarpullido descendente por todo el cuerpo.

¿Puede una persona vacunada contraer sarampión?

La protección que originan las dos dosis de la vacuna supera el 97%, es decir, es muy elevada. En persona inmunodeprimidas y/o con una sola dosis, es más probable el contagio, son más susceptibles de padecerlo.

¿Qué personas tienen más riesgo de contagiarse o de sufrir complicaciones graves de la enfermedad?

Principalmente niños y adolescentes no vacunados y paciente inmunodeprimidos. Los lactantes hasta los 9/12 meses suelen estar protegidos por transferencia de anticuerpos maternos en el caso de que las madres hubieran sido vacunadas.

¿Qué complicaciones puede provocar el sarampión, especialmente en niños o en adultos vulnerables?

Pues entre las complicaciones más frecuentes podemos mencionar las otitis o diarreas; también afectaciones pulmonares como la bronquitis o la neumonía, y en cuadros más graves, la encefalitis.

¿Qué papel juega la vacunación y qué otras medidas preventivas son importantes?

La vacunación es clave ya que su índice de protección es muy elevado, superior al 97%. Asimismo, en España, dado el alto grado de vacunación de la población estamos protegidos por el efecto rebaño. Otra medida muy efectiva es el aislamiento de los enfermos. El control de los contagios es fundamental dada la elevada contagiosidad de esta enfermedad. Cabe recordar que el periodo de contagio del sarampión es de cuatro días antes del exantema (es decir, de la aparición generalizada de manchas o granitos rojos en la piel) y hasta cuatro días después del mismo.

Si una persona duda de si está vacunada o no, ¿qué debería hacer?

Ante la duda y en ausencia de un registro vacunal fiable lo más recomendable es vacunarse.

¿Qué debe hacer una persona si presenta síntomas compatibles con sarampión?

Como primera medida, se debe llamar al centro de salud y contactar con el médico de cabecera y/o pediatra. Ellos propondrán las medidas a seguir para confirmar el diagnóstico y aplicar medidas preventivas de contagio y tratamiento.

En la medida de los posible, se debería evitar acudir a los servicios de urgencia, dada

la alta contagiosidad de la enfermedad. Y aplicar desde la primera sospecha las medidas de higiene y barrera para evitar contagios.

¿Qué significa que la OMS haya retirado a España el estatus de país libre de sarampión?

Significa q la incidencia de casos circulantes obliga a estar alerta y debemos declarar todos los casos que se presenten a fin de evitar la cadena de contagio.

