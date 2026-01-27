Hemorroides: cómo prevenirlas y tratarlas a tiempo

La doctora Noemí López González, especialista en Cirugía General y Digestiva del hospital Ribera Juan Cardona Cedida

Las hemorroides son un problema muy frecuente que, pese a no ser grave en la mayoría de los casos, puede generar molestias importantes y afectar a la calidad de vida. Aun así, siguen rodeadas de ciertos mitos y los pacientes suelen tardar en acudir a la consulta médica.

La doctora Noemí López González, especialista en Cirugía General y Digestiva del hospital Ribera Juan Cardona, aclara ciertos aspectos de esta patología y comparte algunas recomendaciones para prevenirlas

Doctora, ¿por qué se producen las hemorroides?

Las hemorroides son unas estructuras anatómicas normales que se asientan a unos 3-4 centímetros del margen anal, compuestas por un ovillo de venas rodeadas de mucosa rectal. Todos tenemos hemorroides y su función es ayudar al cierre estanco del ano. Estás estructuras dan problemas cuando se dilatan porque se producen un aumento de forma mantenida la presión en esta zona, lo que dificulta el retorno venoso y provoca inflamación. Este aumento de presión puede deberse al esfuerzo repetido al defecar, al estreñimiento crónico, al embarazo, o al paso del tiempo, por el envejecimiento de los tejidos.

¿Existen factores de riesgo para padecer hemorroides?

Sí. Los principales factores de riesgo son el estreñimiento, la diarrea crónica, el sedentarismo, la obesidad, el embarazo, el envejecimiento y los antecedentes familiares. También influyen algunos hábitos de vida, como una dieta pobre en fibra, el sedentarismo o una hidratación insuficiente.

¿Cuándo se debe acudir a consulta?

Es recomendable consultar cuando aparecen síntomas como sangrado anal, dolor, picor, sensación de bulto o molestias persistentes. El sangrado nunca debe ignorarse, ya que puede deberse a otras patologías que es importante descartar.

¿Cómo se tratan las hemorroides?

Existen múltiples tratamientos como las medidas higiénico-dietéticas, los tratamientos tópicos, medicamentos y técnicas ambulatorias mínimamente invasivas (como la ligadura con banda elástica), que suelen ser eficaces en fases iniciales o moderadas, incluso mejoran la calidad de vida en fases avanzadas mientras se espera por la intervención.

¿Y cuándo está indicada la cirugía?

La cirugía se reserva para casos en los que el tratamiento conservador no ha sido eficaz. Cuando las hemorroides son muy sintomáticas, recurrentes o presentan complicaciones como trombosis o prolapso avanzado. No todos los pacientes con hemorroides necesitan cirugía. Ni un episodio aislado de crisis hemorroidal supone tener que pasar por una intervención.

Vamos a hablar de uno de los comentarios que se hacen actualmente sobre las hemorroides. Estar mucho tiempo sentado en el inodoro, ¿provoca hemorroides o empeora sus síntomas

Digamos que es un mito a medias. La causa última de las hemorroides no es el esfuerzo prolongado en el inodoro. Esta postura favorece un aumento de presión en el suelo pélvico y en las venas anales lo cual puede contribuir tanto a su aparición como a que los síntomas empeoren. El baño no debe convertirse en un lugar de lectura prolongada. Una deposición adecuada tendría que ser breve, sin esfuerzo y para heces de consistencia blanda. No debe suponer más de 5 minutos en el baño.

Y, para terminar, ¿puede indicarnos algunos hábitos saludables para prevenirlas?

La prevención se basa en hábitos sencillos: dieta rica en fibra, buena hidratación, evitar el estreñimiento, realizar ejercicio físico regular, no retrasar la necesidad de defecar y no permanecer demasiado tiempo en el inodoro. Incorporar algunos pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia e incluso evitar la intervención.

Es muy importante destacar que la intervención médica es la solución a un problema puntual. Sin embargo, el cambio de hábitos debe ser para siempre ya que la patología hemorroidal puede volver a aparecer si no corregimos el problema que la provoca.

Pide cita

https://www.riberasalud.com/juan-cardona/pide-tu-cita/

Teléfono: 981312500

citas.cardona@riberacare.com