“La cirugía endoscópica de columna presenta menos complicaciones y permite recuperaciones postquirúrgicas más rápidas”

El hospital Ribera Juan Cardona incorpora a sus consultas al doctor Pedro Reimunde, neurocirujano y cirujano de columna, experto en el tratamiento integral de la patología de columna vertebral.

La prevalencia de la patología espondilótica o patología degenerativa de columna es muy elevada en nuestra sociedad; las lumbalgias o cervicalgias mecánicas, por ejemplo, están presentes en más del 80% de las personas en algún momento de su vida y son la primera causa de discapacidad y de absentismo laboral en nuestro medio socioeconómico.

“Esta notable presencia de la patología de columna en nuestra sociedad tiene diversas causas, pero los estudios nos dicen que algunos de los factores causales más importantes podrían ser diferentes características hereditarias, el envejecimiento de la población, el sedentarismo y determinadas actividades laborales repetitivas y dañinas para nuestra columna vertebral”, señala el doctor Reimunde.

“Además, de forma especial en la patología degenerativa de columna, los factores psico-sociales son muy importantes ya que se ha demostrado que prolongan y perpetúan la discapacidad y provocan un fracaso en la vuelta a las actividades de la vida diaria y laborales de los pacientes, por lo que deben ser tenidos muy en cuenta en el tratamiento de dichos pacientes”, añade.

Cirugía endoscópica de columna

Cuando los tratamientos conservadores como la fisioterapia o la medicación no son suficientes, y la calidad de vida del paciente se resiente por el dolor continuado, la cirugía tiene su indicación y, entre los diferentes tipos de técnicas y abordajes, la cirugía endoscópica de columna se presenta con una muy buena opción.

“La endoscopia de columna es una técnica que permite tratar diferentes patologías de columna vertebral a través de una pequeña incisión de aproximadamente un centímetro. A través de esta incisión, se introduce una cámara endoscópica y un canal de trabajo por los que el cirujano visualiza las diferentes estructuras anatómicas y puede realizar las intervenciones necesarias, como realizar una discectomía de una hernia discal que comprime un nervio espinal o la descompresión de una estenosis de canal lumbar”, explica el especialista.

Hace años las cirugías de columna tendían a ser abiertas y relativamente agresivas, con amplias descompresiones y extensas artrodesis. “Hoy en día, cada vez más, las técnicas quirúrgicas tienen a ser mínimamente invasivas o incluso endoscópicas o percutáneas, utilizando incisiones muy pequeñas en la piel y realizando abordajes poco agresivos, con menos complicaciones y recuperaciones postquirúrgicas mucho más rápidas de los pacientes”, explica el doctor Reimunde, que compagina su labor asistencial con la docencia, ya que es profesor asociado de Patología Quirúrgica en la Universidade de A Coruña y profesor de Neuroanatomía en la Universidade de Santiago.

“De cualquier forma, cada caso clínico es particular y único por lo que es muy importante una buena exploración física del paciente en su primera consulta, para un diagnóstico preciso y una correcta indicación y elección del tipo de cirugía y abordaje más adecuado para cada paciente”, advierte. En el hospital Ribera Juan Cardona, los pacientes tienen acceso además a las pruebas diagnósticas que el especialista considere necesarias de manera ágil y rápida.

La cirugía endoscópica o la cirugía mínimamente invasiva de columna son aplicables a un amplio rango de edades y condiciones, ofreciendo importantes ventajas, por ejemplo, para pacientes de edad avanzada o aquellos cuyo estado de salud no es ideal para soportar una cirugía tradicional. “Nuestro objetivo, en todos los casos, es ofrecer diferentes posibilidades, siempre basadas en la evidencia científica, para mejorar la calidad de vida de los pacientes y ayudarles a tener un mejor control del dolor de columna, con el que es tan difícil convivir”, apunta el doctor Reimunde.

