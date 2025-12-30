“Muchas enfermedades del riñón no dan síntomas al inicio, por eso las revisiones son tan importantes”

Sandra Duque, especialista en patologías de riñón en el Hospital Ribera Juan Cardona de Ferrol.

El Hospital Ribera Juan Cardona de Ferrol a bre una nueva consulta de Nefrología con la doctora Sandra Duque, especialista en patologías de riñón.

La prevalencia de la enfermedad renal crónica (ERC) mantiene un ritmo de crecimiento progresivo en España según los datos más recientes dados a conocer en el 55º Congreso de la Sociedad Española de Nefrología.

“Dado el incremento que estamos viendo de las enfermedades renales, necesitamos seguir impulsando estrategias preventivas y un manejo optimizado para frenar su crecimiento y su impacto en la población y el sistema sanitario”, explica la doctora Duque.

Entre los problemas más habituales que llegan a consulta están pacientes con enfermedad renal crónica, la pérdida progresiva de la función del riñón; los cálculos renales, lo que conocemos como piedras en el riñón; las infecciones urinarias; el

daño renal por diabetes o presión alta; y alteraciones en la orina detectadas en análisis de rutina.

“Es importante consultar con un especialista si tenemos alguno de estos síntomas: hinchazón en pies, tobillos, piernas, manos o párpados; cambios en la orina (orinar muy poco, mucho más de lo habitual, orina espumosa, oscura o con sangre); dolor en la zona lumbar, especialmente a los costados de la espalda; cansancio excesivo, debilidad o falta de energía sin causa aparente”, indica la doctora Duque.

“Muchas enfermedades del riñón no dan síntomas al inicio, por eso los controles, revisiones y chequeos son tan importantes”, recuerda.

La enfermedad renal crónica afecta aproximadamente a un 10 % de la población, aunque la mayoría de los pacientes no sabe que la padece. Cuando aparecen síntomas, el daño renal ya suele estar avanzado. Entre las principales causas en nuevos pacientes, está la diabetes, que se consolida otro año como la causa más frecuente de entrada a tratamiento renal sustitutivo y representa el 24% del total de los casos (1.669 pacientes).

“Hay algunas condiciones y hábitos hacen que los riñones trabajen de más o se dañen con el tiempo, como son la diabetes, la hipertensión arterial, antecedentes familiares de enfermedad renal, fumar, tener el colesterol alto, tener obesidad, o el uso frecuente de ciertos medicamentos sin control médico. Beber poca agua y tener infecciones urinarias muy recurrentes también son factores que incrementan las probabilidades de desarrollar una afección renal”, explica la nefróloga del Hospital Ribera Juan Cardona.

En los últimos años se ha incrementado el número de pacientes con patologías renales. Esta tendencia se debe a múltiples factores como son los hábitos de vida poco saludables, que cada vez hay más personas con diabetes y presión alta, o la automedicación. “También tiene un impacto el envejecimiento de la población y, por otra parte, que cada vez se diagnostica más”, apunta.

La doctora Sandra Duque recomienda controles periódicos a la población de riesgo y, en general, mantener hábitos saludables tales como:

● Tomar suficiente agua, salvo indicación médica contraria.

● Reducir el consumo de sal.

● Mantener una alimentación saludable, rica en frutas y verduras.

● Hacer actividad física regularmente.

● No fumar.

● No automedicarse, especialmente con analgésicos.

● Controlar la presión y el azúcar en sangre.

Pide cita

www.riberasalud.com/juan-cardona/

Teléfono: 981312500