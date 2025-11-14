Xen Santiago: la podología que se acerca al hogar en Ferrolterra

Marta Xen Santiago, podóloga a domicilio

Los pies son el soporte de nuestro cuerpo, pero también una de las partes más olvidadas en los cuidados diarios. Durezas, uñas engrosadas, callos o heridas pueden parecer problemas menores, pero en personas mayores, con movilidad reducida o con diabetes, estas afecciones pueden derivar en complicaciones serias. En ese contexto, la figura del podólogo adquiere un papel fundamental, especialmente cuando los cuidados se trasladan al propio hogar.

En Ferrolterra, la podóloga Marta Xen Santiago ha hecho de la atención a domicilio su seña de identidad. Desde su proyecto Xen Santiago, podóloga a domicilio , ofrece un servicio profesional y cercano para aquellas personas que necesitan cuidados especializados sin salir de casa.

“Ofrezo atención domiciliaria exclusivamente, non teño clínica física. Os requisitos que se me piden dentro de Sanidade son os mesmos: teño que ter esterilización e unha serie de aparatoloxía indicada para poder dar o servizo”, explica.

Su labor está centrada en aquellas personas que, por su situación, encuentran dificultades para desplazarse. “A atención a domicilio está especialmente pensada para persoas dependentes, encamadas ou con problemas de mobilidade”, explica Marta, que recuerda que para muchas familias acudir a una clínica puede suponer un esfuerzo añadido.

Además, su trabajo resulta especialmente valioso para las personas con diabetes, que requieren un seguimiento más cuidadoso. “No caso das persoas con diabetes, é importante un control máis personalizado do pé polo risco de desenrolar pé diabético, e a atención a domicilio facilita moito ese seguimento”, añade.

Lesión en la planta del pie con importantes alteraciones cutáneas, un ejemplo de los casos complejos que requieren atención podológica

Formación y atención integral

Entre los servicios que ofrece se encuentran las quiropodias, el cuidado de la piel, la calzadoterapia -asesoramiento sobre el calzado más adecuado- y el tratamiento de úlceras o heridas complejas.

La formación de Marta Xen Santiago avala su trayectoria. Cuenta con una sólida preparación universitaria: Máster en Diagnóstico y Tratamiento del Pie Diabético por la Universidad Autónoma de Barcelona y Especialista en Atención Global a Heridas Complejas por la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, continúa ampliando sus conocimientos en ámbitos como el tratamiento de úlceras, la cirugía del pie diabético o la farmacoterapia aplicada a la podología.

“No noso ámbito é fundamental seguir formándose continuamente. A podoloxía evoluciona e nós temos que evolucionar con ela”, señala Marta.

Herida en el dedo del pie con afectación ungueal, una de las situaciones que Marta Xen Santiago trata con un seguimiento cuidadoso en el entorno domiciliario.

Dignificar a la persona

Más allá de la técnica, Marta defiende un enfoque humano. “O meu servizo pretende dignificar á persoa, no sentido de que moitas veces as persoas maiores ou con problemas de mobilidade no último que pensan é no coidado dos seus pés”, añade.

Explica que, en muchos casos, los pacientes mayores llegan con uñas engrosadas o alteradas, una situación habitual que puede provocar cierta incomodidad o incluso vergüenza. “É un pouco o peixe que se morde a cola, porque moitas persoas maiores xa de seu presentan un engrosamento normal pola idade, e todo iso adoita ir ligado ás diferentes patoloxías que padecen”, comenta.

Para ella, los pies son un reflejo del estado general del cuerpo: “Os pés son un reflexo de como está o noso corpo. Hai moitas enfermidades que se poden ver reflectidas no estado do pé”.

Por eso insiste en la importancia de no descuidarlos. “O pé dunha persoa encamada ou con pouca mobilidade é un pé que soe ter pouca graxa plantar, que xa está dolorido de por si, e esa falta de mobilidade produce zonas de presión que xeneran durezas ou callos que provocan máis dor. É un círculo vicioso que non sempre se pode resolver, pero si mellorar”, destaca la profesional.

Un servicio que se mueve por ti

Marta Xen Santiago ofrece atención en toda la zona de Ferrolterra, desplazándose personalmente a los domicilios. “O obxectivo é que as persoas poidan recibir unha atención podolóxica profesional e de calidade na seguridade e comodidade do seu fogar”, resume.