“Hay cambios en la menopausia que aumentan el riesgo cardiovascular en las mujeres”

A partir de los 40 años, la mujer empieza a notar cambios paulatinos en su cuerpo: periodos más irregulares, dolores musculares y articulares, cabello más fino y piel más seca, problemas de sueño, cambios en el metabolismo… Es el camino hacia la menopausia.

Uno de los cambios más relevantes, y a menudo menos comprendidos, es el aumento de peso y el riesgo de obesidad. Alrededor del 43% de las mujeres en la menopausia presentan obesidad, y la prevalencia más elevada (33,7%) se observa en el grupo de 55 a 60 años.

“La menopausia implica una disminución progresiva de los niveles de estrógenos, lo que afecta directamente al metabolismo. Muchas mujeres notan que, aunque mantengan sus hábitos, comienzan a ganar peso. Se da una redistribución de la grasa corporal: antes se acumulaba en caderas y muslos, y después tiende a concentrarse en el abdomen y la zona visceral, adoptando un patrón más tipo manzana”, explica la ginecóloga Luz Marina Márquez, del Hospital Ribera Juan Cardona .

“Este cambio no es solo estético, sino que se asocia con un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 e hipertensión”, añade la profesional.

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en mujeres en España, por encima de otras patologías como el cáncer. Este dato, aún poco conocido, subraya la importancia de adoptar medidas preventivas desde la perimenopausia.

“La redistribución de la grasa corporal y la pérdida de masa muscular son procesos naturales en esta etapa, pero no inevitables ni irreversibles. Lo importante es entender qué está ocurriendo en el cuerpo y actuar con información y acompañamiento profesional”, explica la especialista.

“La obesidad se desarrolla como resultado de un desequilibrio energético crónico en el que influyen factores biológicos (genéticos y epigenéticos), demográficos, conductuales, sociales y ambientales, además del envejecimiento, los cambios hormonales y otras patologías asociadas a la menopausia”, apunta la doctora del Hospital Ribera Juan Cardona.

Aunque los cambios en la menopausia son parte de un proceso fisiológico natural, y por eso no se pueden evitar, sin embargo, sí es posible modular la respuesta del organismo con hábitos saludables que reduzcan el impacto en la salud y la calidad de vida.

Además de los cambios físicos, la menopausia puede venir acompañada de alteraciones emocionales como ansiedad, irritabilidad o insomnio. “Muchas mujeres llegan a consulta preocupadas por su peso, pero también por cómo se sienten. Por eso es esencial abordar esta etapa desde una perspectiva integral”, señala la doctora Márquez.

En el Hospital Ribera Juan Cardona , las mujeres que acuden a consulta pueden beneficiarse de derivaciones directas a otros especialistas que apoyan de manera multidisciplinar cada caso. Así, el equipo de trabajo cuenta con psicólogos que ofrecen herramientas para enfrentar los desafíos de esta etapa; nutricionistas, para ayudar a mejorar los hábitos alimenticios; fisioterapeutas, para proponer ejercicios que mejoren el suelo pélvico y otros problemas físicos.

Como mensaje final para las mujeres, la doctora Márquez destaca: “La menopausia no es una enfermedad, sino una etapa natural de la vida. Sin embargo, requiere atención, información y autocuidado. Consultar con profesionales especializados puede marcar la diferencia entre vivirla con malestar o con plenitud. La clave está en no resignarse. Con pequeños cambios sostenidos en el tiempo, es posible sentirse bien, prevenir complicaciones y disfrutar de esta nueva etapa con energía y confianza”.

Recomendaciones

El abordaje más eficaz para enfrentar los cambios un llevar un estilo de vida proactivo.

Ejercicio físico regular , especialmente entrenamiento de fuerza, para preservar masa muscular y mantener el metabolismo activo.

, especialmente entrenamiento de fuerza, para preservar masa muscular y mantener el metabolismo activo. Gestión del estrés y apoyo emocional , que ayudan a mejorar la adherencia a los cambios de estilo de vida.

, que ayudan a mejorar la adherencia a los cambios de estilo de vida. Alimentación adaptada a las nuevas necesidades calóricas .

. Reducir el consumo de azúcares añadidos, harinas refinadas y ultraprocesados.

