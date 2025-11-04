Farmacias asociadas a Liki24: entrevista con un farmacéutico sobre calidad y servicio

Las compras online de productos para la salud están ganando popularidad rápidamente en España. Pero el mercado español tiene sus propias reglas estrictas, especialmente cuando se trata de medicamentos con receta. ¿Cómo funcionan los servicios online en estas condiciones y cómo se garantiza la seguridad del comprador?

Para entenderlo, hemos hablado con Javier, un farmacéutico de Madrid cuya farmacia se ha asociado recientemente al servicio internacional Liki24 . Ha aceptado explicarnos cómo funciona esta colaboración en el marco de la legislación española.

Farmacias asociadas en España: entrevista con un farmacéutico sobre la calidad y el servicio

Javier, ¿cuál es la principal diferencia para el cliente al realizar un pedido a través del servicio agregador en comparación con el sitio web de su farmacia?

Hay que entender las funciones. El agregador es un cómodo escaparate online para comparar precios de productos sin receta. Puedes encontrar la mejor oferta. Pero el vendedor real y la parte responsable siempre es una farmacia con licencia. Es decir, cuando haces un pedido a través del agregador, nosotros lo preparamos y enviamos desde nuestras estanterías.

¿Cómo puede el cliente estar seguro de que su farmacia y el servicio con el que trabaja son legales?

Este es un punto clave en España. En primer lugar, un agregador fiable comprueba por sí mismo las licencias de sus socios. En segundo lugar, está obligado a indicar de forma transparente qué farmacia realiza el pedido. Con esta información, el cliente puede dar el paso más importante: entrar en la página web de nuestra farmacia y buscar en la parte inferior de la página el logotipo oficial de la UE con la bandera española. Este logotipo debe ser un enlace activo que dirija a nuestro perfil en el registro estatal (AEMPS). Esto es una garantía de legalidad al 100 %.

Bien, ¿y qué pasa con los medicamentos con receta? ¿Se pueden pedir a través de un agregador si se tiene una receta de un médico español?

Rotundamente no. Y esto es lo más importante que hay que saber sobre España. Por ley, la venta de medicamentos con receta solo puede realizarse a través de una conexión directa y segura entre el paciente y la página web de la farmacia. Utilizamos el sistema estatal de recetas electrónicas, y el paciente debe identificarse en nuestro sitio web con su tarjeta sanitaria. Los intermediarios, como los agregadores, no pueden participar en este proceso. Esto se hace para garantizar la máxima seguridad de los datos del paciente.

Entonces, ¿qué productos recopilan para los pedidos de Liki24?

Exclusivamente aquellos que la ley permite vender sin validación directa de la receta. Se trata de medicamentos sin receta, vitaminas, complementos alimenticios, cosméticos dermatológicos, productos de higiene y alimentos para bebés. La gama es enorme, pero todo se encuentra dentro de una categoría claramente definida.

¿Hay alguna diferencia en la calidad del embalaje, por ejemplo, para los productos que requieren refrigeración?

No hay ninguna diferencia. Las normas son las mismas para todos. Si el cliente pide un medicamento termosensible, lo embalamos en un contenedor térmico con refrigerantes, independientemente de si el pedido proviene de nuestra página web o de un socio. La calidad y la seguridad son nuestra principal prioridad.

¿Qué consejo principal le daría a alguien que compra por primera vez productos para la salud online en España?

Mi consejo es sencillo. Compruebe siempre que el sitio web del vendedor final, la farmacia, tenga el logotipo de la UE. Utilice agregadores para buscar y comparar fácilmente los precios de los productos sin receta. Y para comprar medicamentos con receta, vaya directamente al sitio web de una farmacia autorizada y utilice su tarjeta sanitaria. Esta distinción garantiza su seguridad.