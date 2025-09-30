Chequeos vasculares: cómo detectar patologías de venas y arterias a tiempo

El doctor Vidal Insua, especialista en Angiología y Cirugía Cardiovascular del Hospital Ribera Juan Cardona - CEDIDA

¿Cómo está la salud de tu sistema sanguíneo? Existen diversas opciones de chequeos para evaluar el estado de las diversas patologías y problemas que afectan a las venas y arterias de nuestro cuerpo, para evitar que empeoren, o bien para diagnosticarlos antes de que se produzcan.

El doctor Juan José Vidal Insua, especialista en Angiología y Cirugía Cardiovascular del Hospital Ribera Juan Cardona nos explica los diferentes tipos de chequeo y cuándo está indicado cada uno de ellos:

1) Chequeo de varices, muy útil para piernas cansadas

“El chequeo de varices está indicado para pacientes adultos, tanto hombres como mujeres, que sufren pesadez y cansancio en las piernas, sobre todo si hay antecedentes familiares. Aunque no tiene contraindicaciones, en general tiene menos relevancia hacerlo en niños y en pacientes durante el embarazo, dos etapas en la vida en que se producen cambios fisiológicos”, explica el especialista.

Consiste en un estudio con eco-Doppler (sin radiación ni dolor), con el cual se lleva a cabo una cartografía de la localización y del funcionamiento de las venas de las piernas.

Principalmente, diagnostica la presencia y gravedad de las varices, venas dilatadas y tortuosas que llevan la sangre en sentido contrario al fisiológico, pero, además, también sirve para valorar la presencia de flebitis y trombosis.

En lo relativo a los tratamientos, el doctor Juan Vidal Insua, ofrece en el Hospital Ribera Juan Cardona la técnica de VenaSeal, una opción mínimamente invasiva para las varices que en los casos indicados se puede realizar sin necesidad de ingreso ni de anestesia regional.

“VenaSeal acorta los tiempos de recuperación, tiene pocos efectos secundarios y produce menos dolor a diferencia de otros tratamientos que sellan la vena con calor, y necesitan varias dosis de anestesia local y medias compresoras tras la intervención”, apunta el doctor Vidal Insua.

2) Chequeo de aneurismas, para casos genéticos

“Se trata de una exploración física de masas pulsátiles que se complementa con un estudio con eco-Doppler donde se mide el diámetro de las arterias. Es un estudio recomendado para personas mayores de 50 años, especialmente fumadores y personas con hipertensión arterial. Un grupo de elevado riesgo o prevalencia son los varones con hermanos que padezcan esta enfermedad”, detalla el doctor Vidal Insua.

Aunque se utiliza para diagnosticar aneurismas, es un estudio que también permite detectar ectasias (dilataciones menores) y ateromatosis (la aparición de placas de colesterol y depósitos grasos en las paredes arteriales).

3) Adelantarse al ictus

“El chequeo de las carótidas está especialmente indicado para detectar estenosis carotídeas que puedan llegar a producir un ictus. Además, este estudio también valora la situación de la glándula tiroides”, apunta el especialista del Hospital Ribera Juan Cardona.

Es un estudio que se recomienda en personas mayores de 50 años con antecedentes de enfermedades coronarias, tales como infarto o angina de pecho. También para personas con factores de riesgo vascular (personas fumadoras, con hipertensión o con diabetes, o también para personas con antecedentes familiares de estas patologías.

Durante la exploración se realiza un estudio con eco-Doppler que valora las obstrucciones físicas de las carótidas, así como las alteraciones hemodinámicas del flujo arterial.

4) Chequeo de la arteriopatía periférica

“Esta exploración está especialmente recomendada en pacientes con dolor en los miembros inferiores al caminar. También puede estar indicado en personas mayores de 50 años con antecedentes familiares de amputación, enfermedad coronaria o ictus, y también aquellas que se consideren con factores de riesgo (personas con hipertensión, diabéticas o fumadores)”, explica el doctor Vidal Insua.

Es una exploración física de la topografía arterial (pulsos). Analiza el porcentaje de sangre que llega a las extremidades inferiores lo que se complementa con un eco-Doppler de las arterias femorales.

“La enfermedad más frecuentemente detectable con este estudio es la obstrucción arterial crónica (desde la aorta a las arterias, que irrigan las piernas), lo que produce dolor al caminar, después en reposo y puede llevar a la amputación”, apunta.

Se trata de cuatro chequeos independientes, pero se pueden combinar según el caso que refiera el paciente en concreto.

Pide cita

www.riberasalud.com/juan-cardona/

Teléfono: 981312500