Un instante del encuentro entre Gómez y Calvín Xunta

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, mantuvo un encuentro ayer con el alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, en el que evaluaron el grado de ejecución de las actuaciones en el municipio para favorecer la prevención de incendios forestales.

En otro orden de cosas, ambos responsables trataron también vías de colaboración en eventos que potencien el sector agroalimentario, tales como la XXXVI Feira do Mel de Ortigueira.