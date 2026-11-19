Inauguración del Claudio Express en Ortigueira Cedida

La firma Gadisa Retail vuelve a colaborar con el Grupo Ortegal Oil, abriendo un nuevo supermercado en franquicia, un Claudio Express que se suma al de Mera, situándose ahora en el polígono de A Rega.

El punto de venta tiene las características habituales de este modelo de establecimiento, contando con una sala de ventas de 60 metros cuadrados y un surtido aproximado de 600 referencias de alimentación, droguería e higiene.

El espacio está pensado para ofrecer una experiencia de compra rápida y cómoda. Además, forma parte de unas instalaciones en las que también se prestan los servicios de gasolinera, lavado de coches y camiones y cambio de neumáticos y cuenta con un amplio horario de apertura durante todo el año.

La puesta en marcha del establecimiento supone la creación de tres puestos de trabajo y, como explican desde Gadisa, “el crecimiento de esta línea de negocio contribuye a crear comunidad local a través del empleo, que beneficia principalmente a núcleos de población de pequeño y mediano tamaño”.

El alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, junto a varios miembros de la corporación municipal, asistieron a la jornada de apertura junto a Antonio y María López, propietarios del Grupo Ortegal Oil, y a la encargada de la estación, Juncal Martín, con parte de su equipo. Por parte de Gadisa Retail, acudieron el delegado de área adjunto Fernando Mosquera, el director de ventas de franquicia, Miguel Freire y el coordinador Sergio Trujillo.

La apertura de este Claudio Express en el concello ortigueirés es la decimonovena de un establecimiento franquiciado en lo que va de año.

En la provincia de A Coruña hubo ocho inauguraciones en el presente 2026. Con esta nueva incorporación, la compañía llega a los 266 puntos de venta, consolidando su red con 114 establecimientos Claudio y 152 Claudio Express.