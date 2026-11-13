La Xunta de Galicia pone en valor la labor de AFAL en Ortigueira

Antón Acevedo y Valentín Calvín, en su visita a las instalaciones Kiko Delgado

El director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, y el alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, visitaron este viernes el servicio de estimulación terapéutica de alzheimer de la AFAL en la localidad, que según Acevedo es todo un pilar en la materia.