Ortigueira
La Xunta de Galicia pone en valor la labor de AFAL en Ortigueira
El director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, y el alcalde del municipio, Valentín Calvín, visitaron el servicio de estimulación terapéutica de alzhéimer
El director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, y el alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, visitaron este viernes el servicio de estimulación terapéutica de alzheimer de la AFAL en la localidad, que según Acevedo es todo un pilar en la materia.