Un proyecto de patrimonio documental de Ortigueira recibe el premio de la Xunta ‘Bibliotecas que inspiran’

Un momento de la entrega del premio a la Biblioteca de Ortigueira Cedida

La Biblioteca Municipal de Ortigueira ha resultado galardonada con el premio “Bibliotecas que inspiran” por su iniciativa “Obxectivo: memoria local”.

Este premio distingue el trabajo desarrollado por el centro para rescatar, preservar y poner a disposición de los vecinos documentos y publicaciones esenciales para la historia y la memoria colectiva del municipio.

El conselleiro de Cultura, José López Campos, destacó que el jurado valoró de este trabajo que incida en la relevancia de preservar el fondo documental local, en este caso el de Ortigueira. “A memoria local é a que define e singulariza cada biblioteca e a comunidade á que serve, pois identifica as persoas vencelladas a un territorio, a unhas tradicións e a unha historia”, destacando de esta propuesta ganadora en la categoría de entidades locales que cuentan con una población de hasta 10.000 habitantes.

Origen

La iniciativa surge ante la necesidad de recuperar fondos documentales que permanecían dispersos en viviendas particulares, colecciones privadas o antiguos archivos con riesgo de perderse. El proyecto se sostiene sobre la premisa de que la historia de Ortigueira no solo habita en los libros catalogados, sino también en las fotografías, postales, programas de fiestas y recuerdos guardados en los hogares de los vecinos.

El alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, destacó tras la recogida del galardón que este premio supone un “orgullo colectivo para todo el municipio” y un respaldo institucional a “la labor que realiza la biblioteca municipal diaria y silenciosamente”. Calvín señaló que preservar la memoria de Ortigueira “es la mejor manera de construir su futuro”, agradeciendo “el esfuerzo conjunto de técnicos y vecinos para que esta iniciativa sea hoy una referencia en toda Galicia”.

Documentación

Para la ejecución del proyecto ha sido de gran importancia la participación ciudadana, permitiendo la implicación activa de familias, asociaciones culturales, vecinos y miembros del club de lectura. Gracias a este respaldo social, la colección local sumó 867 nuevos documentos, de los cuales 802 provinieron de donaciones particulares. Entre las aportaciones de mayor valor e importancia destacan las realizadas por Federico Maciñeira Teijeiro y por la familia de Luis Alonso Santiago.

Precisamente en este sentido, la edila de Cultura, Ana Cartelle, subrayó “el valor social y la proyección de futuro” del proyecto galardonado, que demuestra que la cultura en Ortigueira es “participativa y viva”, convirtiendo a los propios vecinos en custodios de su historia. Asimismo, avanzó que este premio impulsará “nuevas acciones enfocadas a acercar estos fondos históricos a las escuelas y a las generaciones más jóvenes”, con exposiciones y actividades divulgativas