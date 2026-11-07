Trasladado un ortigueirés por inhalación de humo en un incendio en su vivienda

El 112 movilizó a los bomberos del GES de Ortigueira AEC

Un vecino de Ortigueira tuvo que ser trasladado este viernes al centro hospitalario de referencia tras verse afectado por inhalación de humo en un incendio en su vivienda. Según informó el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el suceso se registró en torno a las 17.30 horas en la cocina de un inmueble unifamiliar del lugar de A Clara, en la parroquia de Cuíña.

Fue un particular el que alertó a la central autonómica, que movilizó hasta el lugar del incendio a efectivos del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Ortigueira, de la Policía Local y la Guardia Civil, así como una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Así, los bomberos procedieron a evacuar a uno de los moradores del inmueble, que sufrió problemas respiratorios por el humo, al tiempo que apagaba las llamas, que afectaron a la campana extractora y a varios muebles de la estancia.