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Tribunal

Declarado culpable de homicidio el vecino de Ortigueira acusado de matar a un joven en Mañón

El tribunal del jurado trasladó su decisión ayer viernes tras las tres sesiones del juicio

J. Guzmán
J. Guzmán
07/11/2026 12:40
El caso se juzgó en la sección segunda de la Audiencia Provincial
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El vecino de Ortigueira acusado de matar a un joven en el municipio de Mañón tras una discusión de tráfico el pasado 2020 ha sido finalmente declarado culpable de un delito de homicidio por el tribunal del jurado. Así lo trasladó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia horas después de que finalizase la tercera de las tres sesiones de este procedimiento, celebrado en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña.

La Audiencia Provincial emitió veredicto el pasado mes de abril

El vecino de Ortigueira imputado por matar a un joven en Mañón afirma que fue en defensa propia

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El juicio, como se recordará, tuvo lugar a lo largo de la presente semana, concretamente los días 3, 4 y 6 de noviembre, estando la primera jornada centrada en los testigos del suceso (como la pareja del acusado, un amigo de la víctima o el personal sanitario); y la segunda en el encausado y el perito que analizó la autopsia, entre otros. Así, tras la vista de ayer viernes, el órgano popular determinó que se trataba de un caso de homicidio, como sostenía el Ministerio Fiscal (que pedía una pena de 11 años de prisión) y no de asesinato, que defendía la acusación particular (25 años de cárcel).

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