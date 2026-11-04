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Ortigueira

Ortigueira pone en marcha el proyecto ‘Birding Ortegal’ de divulgación ambiental

La iniciativa, impulsada a través de las ayudas que gestionan los GALP, se centra en los valores ornitológicos de la ría

Redacción Ferrol
04/11/2026 18:02
Las edilas Ana Cartelle e Isabel Rego, en el acto inaugural de la muestra
Las edilas Ana Cartelle e Isabel Rego, en el acto inaugural de la muestra
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Las especies, sus hábitos y los valores ornitológicos que tiene la ría de Ortigueira y Ladrido. Esto es lo que se podrá conocer a través de la exposición que el Ayuntamiento de Ortigueira ha inaugurado esta semana, en el marco del proyecto 'Birding Ortegal'.

La muestra recoge la biodiversidad de la franja costera y forma parte de la iniciativa impulsada en el marco de las EDLP que gestionan los Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP), en este caso concreto, el de A Mariña-Ortegal.

La exposición, compuesta por ocho paneles, dispone de códigos QR para ampliar información y permanecerá en ubicaciones clave del municipio, explica el Concello, "para acercar este patrimonio natural a los vecinos y vecinas".

Es preciso señalar que, además de esta muestra, el proyecto implica la creación de una unidad didáctica digital adaptada al currículo del tercer ciclo de Educación Primaria. Este soporte pedagógico incluirá actividades interactivas y contenidos sobre las aves locales y estará disponible en la web municipal.

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