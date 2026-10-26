Ortigueira adquiere una parcela para crear una nueva área recreativa en la parroquia de Senra

Un momento de la firma Concello

El Ayuntamiento de Ortigueira formalizó en los últimos días la compraventa de una finca situada en la parroquia de Senra, con el objetivo de crear un área recreativa en ella.

La operación, explica el Consistorio, se cerró tras una inversión municipal de 15.000 euros y responde a una “demanda histórica de los vecinos” de la zona, “quienes reclamaban desde hace años un punto de encuentro al aire libre orientado al disfrute de las familias”, exponen desde el gobierno que dirige Valentín Calvín.

Así las cosas, el área dispondrá en un futuro de un espacio de esparcimiento “especialmente equipado para la infancia”. El emplazamiento, remarca el Concello, fue escogido basándose en criterios “de dinamización de la vida de la parroquia, buscando juntar en un mismo espacio el ocio de los más pequeños con los adultos y mayores que frecuentan el centro social para acudir a las diversas actividades que allí se celebran”, expone el ejecutivo local.