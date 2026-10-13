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Ortigueira

‘O monólogo de David Perdomo’ recalará en el Teatro da Beneficencia de Ortigueira el 17

Las entradas, a cinco euros, se pueden adquirir desde este martes

Redacción Ferrol
13/10/2026 13:06
David Perdomo llega a Ortigueira con su monólogo
David Perdomo llega a Ortigueira con su monólogo
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El actor, humorista y guionista David Perdomo llevará su último espectáculo a Ortigueira el sábado 17 de octubre dentro de la programación de la Rede Cultural de la Deputación da Coruña. Será en el Teatro da Beneficencia, a las 20.30, y las entradas, a cinco euros, se pueden adquirir desde este martes en la oficina de cultura ortigueiresa de 10.00 a 13.00. 

Producido por Ainé, ‘O monólogo de David Perdomo’ es una pieza que juega con la sátira de la sociedad apoyándose, a su vez, en “personajes arquetípicos llenos de franqueza y espontaneidad”, explican sus promotores, añadiendo que “puede que en algún momento nos haga perder el hilo, pero siempre para llegar a una conclusión distinta a la habitual y sacarnos de nuestra zona de confort”, advierten. 

El coruñés Perdomo compagina esta gira con otros proyectos, como son el pódcast ‘El Nicho’, en el que combina humor y entrevistas pausadas, o el show ‘Amoriños. Un espectáculo de citas’, donde comparte escenario con Xosé A. Touriñán. A mayores, ejerce como director creativo de ‘El Nicho | Perfumes de Autor’. 

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