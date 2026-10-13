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Ortigueira

El BNG censura las trabas para acceder a la información en Ortigueira

La formación advierte de que trasladará la situación a la Valedora do Pobo

Redacción Ferrol
13/10/2026 21:03
Casa consistorial de Ortigueira
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Jorge Meis
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El grupo municipal del BNG de Ortigueira denuncia las dificultades para acceder a la información municipal solicitada, “no exercicio das súas funcións de control e fiscalización”, apuntan. La formación apunta que demandó datos sobre las subvenciones concedidas y pendientes, la ejecución trimestral del presupuesto y la documentación de las inspecciones del programa Bandeira Azul. “A única resposta recibida foi que o decreto de solicitude se demoraría pola ausencia do secretario titular, maloa que o informe estaba xa realizado e pendente de sinatura”.

Desde el BNG censuran que “esta non é unha situación nova”, por lo que advierten que trasladarán los hechos a la Valedora do Pobo “para que se adopten as medidas que correspondan”.

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