El BNG censura las trabas para acceder a la información en Ortigueira

Casa consistorial de Ortigueira Jorge Meis

El grupo municipal del BNG de Ortigueira denuncia las dificultades para acceder a la información municipal solicitada, “no exercicio das súas funcións de control e fiscalización”, apuntan. La formación apunta que demandó datos sobre las subvenciones concedidas y pendientes, la ejecución trimestral del presupuesto y la documentación de las inspecciones del programa Bandeira Azul. “A única resposta recibida foi que o decreto de solicitude se demoraría pola ausencia do secretario titular, maloa que o informe estaba xa realizado e pendente de sinatura”.

Desde el BNG censuran que “esta non é unha situación nova”, por lo que advierten que trasladarán los hechos a la Valedora do Pobo “para que se adopten as medidas que correspondan”.