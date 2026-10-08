Se acabó la espera para fanáticos del Festival de Ortigueira: ya hay fechas de la edición 2027

Festival de Ortigueira 2026 EMILIO CORTIZAS

El Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira ya tiene fechas para la celebración de otros cinco días de música, cultura y tradición, en la edición de este 2027, justamente el año previo a su 50 aniversario. Los miles de seguidores que atrae cada año este evento ya pueden marcar en el calendario las jornadas del 7 al 11 de julio.

Cerca de cinco décadas de trayectoria avalan este festival que se ha convertido en punto de encuentro mundial para amantes de la música folk, donde descubrir nuevas propuestas y también grupos de referencia en la escena celta, incluyendo, por supuesto, representantes de la tradición gallega.

La edición del próximo 2027 mantendrá el carácter gratuito del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, al que anualmente se acercan visitantes procedentes de las ocho naciones celtas (Asturias, Bretaña, Cornualles, Escocia, Gales, Galicia, Irlanda e Isla de Man), y cada vez más cantidad de público llegado de otros territorios de Europa y América.

Desde la organización avisan de que ya están trabajando en la nueva programación, que volverá a incluir propuestas culturales y actividades complementarias a los conciertos, siempre con la fundadora, la Escola de Gaitas de Ortigueira, al frente.