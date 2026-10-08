Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Festival de Ortigueira 2027

Se acabó la espera para fanáticos del Festival de Ortigueira: ya hay fechas de la edición 2027

El evento mantendrá su carácter gratuito el próximo año

Redacción Ferrol
08/10/2026 17:00
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira ya tiene fechas para la celebración de otros cinco días de música, cultura y tradición, en la edición de este 2027, justamente el año previo a su 50 aniversario. Los miles de seguidores que atrae cada año este evento ya pueden marcar en el calendario las jornadas del 7 al 11 de julio.

Cerca de cinco décadas de trayectoria avalan este festival que se ha convertido en punto de encuentro mundial para amantes de la música folk, donde descubrir nuevas propuestas y también grupos de referencia en la escena celta, incluyendo, por supuesto, representantes de la tradición gallega.

La edición del próximo 2027 mantendrá el carácter gratuito del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, al que anualmente se acercan visitantes procedentes de las ocho naciones celtas (Asturias, Bretaña, Cornualles, Escocia, Gales, Galicia, Irlanda e Isla de Man), y cada vez más cantidad de público llegado de otros territorios de Europa y América.

Desde la organización avisan de que ya están trabajando en la nueva programación, que volverá a incluir propuestas culturales y actividades complementarias a los conciertos, siempre con la fundadora, la Escola de Gaitas de Ortigueira, al frente.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620