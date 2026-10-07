Ortigueira busca recuperar el esplendor de la Fonte da Penela, de 1887 y estilo neoclásico

Entorno de la Fonte da Penela No Ortegal

El Ayuntamiento de Ortigueira ha puesto en marcha los trabajos para recuperar uno de sus elementos patrimoniales más destacados, la Fonte da Penela, un conjunto de estilo neoclásico construido en piedra granítica del país que data de 1887.

Las tareas, que cuentan con un presupuesto de 3.169,40 euros, comenzaron recientemente bajo la dirección de la restauradora y conservadora Clotilde Lemoine (No Ortegal), quien propuso al gobierno local la intervención. El plazo estimado para la ejecución del proyecto es de unas siete semanas, por lo que, si la meteorología lo permite, la actuación podría concluir a finales de este mismo mes.

Ortigueira aspira a la excelencia con la reforma interior de su mercado municipal Más información

La elección de estas fechas para iniciar las tareas responde a que, como explica la propia Lemoine, en verano “el bar que tengo al lado tenía la terraza instalada, por lo que no era buen momento para trabajar”. Ahora, asegura la experta, “el andamio y las obras no molestan a nadie”, lo que permite compaginar la labor con otros proyectos.

Historia

La Fonte da Penela fue costeada en su día por una influyente familia de la villa y se convirtió en el epicentro de la vida social del lugar. Según relata Clotilde, “históricamente fue la primera fuente importante de Ortigueira”. Este manantial de dos caños, adornado con pilastras de capitel dórico y un frontón triangular, se ubicaba en el pasado junto a un lavadero grande y cubierto, además de contar con pilas anexas. “Era un sitio donde se juntaban las mujeres para lavar, por donde pasaba todo el ganado y donde venían a beber y a coger agua todos los vecinos”, detalla la experta.

Lemoine, en sus trabajos de restauración de la fuente C.L.

Sin embargo, el antiguo lavadero, que había sido reparado en 1961 tras encontrarse invadido por la maleza, fue finalmente derribado. Tras su desaparición, se construyó la plaza actual que, según Lemoine, alteró el lugar. “Hay un solado de baldosa que está por encima del nivel de la propia fuente”, indica, una situación que provocó que la base quede semienterrada unos diez centímetros y acumule constantemente agua estancada y suciedad.

A estos problemas de nivelación se sumaron las intervenciones realizadas a mediados del siglo XX, en las que se abusó de materiales de construcción modernos. “Hicieron un muro revestido con baldosa y pusieron cemento por toda la parte de atrás de la fuente y en las juntas”, indica la restauradora, haciendo hincapié en que “el cemento es muy malo para la piedra”. La asfixia que provoca este recubrimiento, unida a las condiciones del lugar en el que se emplaza, ha derivado en un estado de arenización del soporte granítico. “La fuente tenía la piedra muy disgregada, que se le caía. De hecho, tiene una inscripción que casi está borrada porque se fue lavando por esta disgregación”, subraya Lemoine. El monumento padece, también, una colonización de musgos, líquenes y algas, así como diversas alteraciones cromáticas –manchas pardas y verdosas–.

Inscripción, apenas legible, de la Fonte da Penela No Ortegal

Intervención

Para revertir todo este deterioro, el proyecto impulsado por Clotilde Lemoine implica diversas actuaciones. “Ahora me estoy centrando en consolidar, quitar el cemento y luego rejuntar con mortero de cal y limpiar”, resume. Previamente a los trabajos de limpieza mecánica, la experta llevó a cabo pruebas de pre-consolidación y, semanalmente, acometerá revisiones de la arenización de la superficie. Después, la conservadora ejecutará limpiezas superficiales tanto en seco como en húmedo, combinadas con un tratamiento biocida de bajo impacto para erradicar de raíz la vegetación de la piedra.

Clotilde Lemoine, una francesa emprendiendo en Ortegal: “Los restauradores conservadores somos como los médicos del arte” Más información

Por último, se aplicará un tratamiento en las piletas (hidrofugación) para retrasar la erosión que provoca el agua estancada, se restituirá el pulsador que le falta al grifo de latón izquierdo y se instalará una rejilla móvil en la base.

Todo ello con el objetivo de devolver a su esplendor la Fonte da Penela, un bien catalogado en el inventario de patrimonio cultural de la Xunta.