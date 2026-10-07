Ortigueira aspira a la excelencia con la reforma interior de su mercado municipal

La reforma busca lograr el sello de 'Mercado Excelente' Concello

El Ayuntamiento de Ortigueira invertirá un total de 250.649,51 euros en rehabilitar el mercado municipal. El objetivo es que el edificio de la calle Alameda, construido en 1950, se convierta en una plaza de abastos que combine la venta de productos locales –en la planta baja– con una escuela de cocina y un espacio de formación gastronómica –en el piso superior–.

Esta reforma, que contará con el apoyo económico de la Xunta de Galicia, pretende conseguir para el espacio el sello de ‘Mercado Excelente’ y tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses. Las empresas interesadas en presentar sus ofertas pueden hacerlo hasta el próximo 13 de octubre.

“Desde el grupo de gobierno habíamos hablado de que queríamos poner en valor todos los edificios municipales que estaban cerrados. La plaza es emblemática y estaba abandonada”, apunta al respecto el alcalde, Valentín Calvín, que señala al mismo tiempo al interés generado alrededor de estas instalaciones.

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“Nos habían dicho que a la gente no le interesaba y nada más alejado de la realidad. Hicimos una encuesta para saber quién podía estar interesado en alguno de los locales y salieron más de 20 personas”, asevera el responsable municipal sobre el edificio, cerrado desde hace casi una década.

Los proyectos planteados para ser los futuros ocupantes de las instalaciones “van desde una frutería, una carnicería, una pequeña cafetería, un cocedero de mariscos...”, enumera el regidor sobre la primera toma de contacto. También hay otras propuestas menos habituales para un mercado municipal, tales como un estudio de tatuajes o una librería con club de lectura. “La adjudicación se hará en una fase posterior”, aclara Valentín Calvín, que incide en que “por fuera, el edificio es espectacular. Está muy bien conservado y lo que necesita es una inversión por dentro”.

La obra

Cabe señalar que, tal y como se recoge en el pliego de prescripciones técnicas, la intervención no tendrá un carácter estructural, por lo que no se modificarán ni el volumen, ni la cubierta ni la fachada del inmueble.

En este sentido, las obras se centrarán en crear una nueva distribución interior, con tabiques de placa de yeso. También en reponer la solera en la que se ubicaba la cámara frigorífica y en aplicar un revestimiento continuo de resina epoxi, antideslizante, “resistente ao uso previsto e adecuado para as zonas de actividade alimentaria”, recoge el plan redactado por el arquitecto técnico Francisco Javier Dopico.

Estado actual del interior del mercado municipal de Ortigueira Concello

En cuanto a los aseos, se reordenarán con el objetivo de disponer de uno accesible y se realizarán reparaciones concretas en los puestos que afectarán a las puertas, motores de cierre, acometida eléctrica y fontanería, así como a los mostradores de obra y los falsos techos.

Además, se dotará al mercado municipal de Ortigueira de nuevo equipamiento destinado a la preparación y transformación alimentaria.

Eficiencia energética

El proyecto para modernizar la plaza de abastos supondrá, asimismo, una apuesta decidida por optimizar el consumo de las instalaciones y mejorar, al mismo tiempo, su confort.

Así las cosas, se prevé la instalación de iluminación con tecnología LED en todo el edificio, así como la renovación del sistema de emergencia.

En cuanto a la climatización, se optará por un sistema de Flujo de Refrigerante Variable (VFR) y la ventilación será de doble flujo con recuperación de calor –pensada para una ocupación de unas 69 personas–.

El agua caliente sanitaria del actual termo eléctrico se logrará tras la reforma con una bomba de calor aire-agua.

Exterior del mercado municipal de Ortigueira Concello

Desde el Ayuntamiento de Ortigueira confían en que esta actuación permita revitalizar unas instalaciones “con gran potencial”. A este respecto, Valentín Calvín recuerda que las pasadas navidades abrieron de forma efímera el mercado, con la participación de diversos negocios. “Funcionó extraordinariamente bien. Es un espacio muy bonito, a cubierto. Queremos que, en un futuro, los puestos tengan un alquiler económico para que la gente se anime a poner su negocio allí”, aseveró.