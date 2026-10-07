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Ortigueira

Ortigueira apoya con 2.000 euros las actividades de la Peña Ciclista Santa Marta

El ejecutivo destaca la labor, no solo deportiva, de la entidad

Redacción Ferrol
07/10/2026 20:47
Un momento de la rúbrica
Un momento de la rúbrica
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El regidor de Ortigueira, Valentín Calvín, firmó esta semana junto a la concejala de Deportes y Promoción Económica, Isabel Rego, la concesión de una subvención nominativa a la Peña Ciclista Santa Marta, por valor de 2.000 euros

La cuantía, explica el Consistorio, busca apoyar las diferentes actividades y eventos que organiza la entidad a lo largo del año en la localidad. El alcalde destacó durante la rúbrica –en la que tomó parte el presidente de la peña, José Vicente Aguiar– que este acuerdo no solo tiene importancia a nivel deportivo. “También hay que poner en valor la función social que desempeñan este tipo de entidades para dinamizar la vida en nuestra villa”, indicó el responsable municipal. 

Por su parte, la edila puso el foco en el “esfuerzo constante de toda su directiva y personas voluntarias, que se quitan tiempo de su vida privada para contribuir y organizar eventos como la carrera popular, la San Silvestre o la que se realiza por los montes de Couzadoiro”, enumeró.

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