O ortigueirés Cristian F. Caruncho participa nun debate da Selic como voz futura do sector galego da banda deseñada
Este autor sentará con Manel Cráneo e Pío Barreiro, ademais de presentar a súa última publicación 'O día de San Martiño', recoñecida co Premio Castelao
Tres xeracións distintas da banda deseñada galega sentarán a debatir este xoves 8 nun encontro organizado pola Fundación Carlos Casares, no marco da Semana do Libro de Compostela –Selic–. Con entrada libre e gratuíta na praza da Quintana, ademais de a Manel Cráneo e Pío Barreiro, nesta conversa poderase escoitar ao ortigueirés, da parroquia de Couzadoiro, Cristian F. Caruncho.
O debate ‘A banda deseñada en Galicia. Oportunidades e desafíos’ porá sobre a mesa tres posturas distintas dentro da cadea do cómic galego. No caso de Pío Barreiro, libreiro de Komic, é responsable da primeira libraría de Galicia especializada neste tipo de literatura, mentres que o artista multidisciplinar e produtor cultural Manel Cráneo fundou Demo Editorial no 2009, cando levaba publicando dende a década de 1990. Así pois, Cristian F. Caruncho, nado en 1997, deu a luz boa parte da súa obra botando man da autoedición.
Ademais, no acto presentarase un destes exemplares do ortigueirés, concretamente o publicado o ano pasado, ‘O día de San Martiño’, un western ambientado nunha aldea galega, o seu libro máis extenso, gañador do XVIII Premio Castelao de Banda Deseñada na categoría de LIX.