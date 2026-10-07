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Diario de Ferrol

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Referente en Galicia

O ortigueirés Cristian F. Caruncho participa nun debate da Selic como voz futura do sector galego da banda deseñada

Este autor sentará con Manel Cráneo e Pío Barreiro, ademais de presentar a súa última publicación 'O día de San Martiño', recoñecida co Premio Castelao

Redacción Ferrol
07/10/2026 18:30
Cristian F. Caruncho, firmando exemplares desta última obra, o sábado pasado na Festa do Marisco do Barqueiro
Cristian F. Caruncho, firmando exemplares desta última obra, na Festa do Marisco do Barqueiro
Daniel Alexandre
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Tres xeracións distintas da banda deseñada galega sentarán a debatir este xoves 8 nun encontro organizado pola Fundación Carlos Casares, no marco da Semana do Libro de Compostela –Selic–. Con entrada libre e gratuíta na praza da Quintana, ademais de a Manel Cráneo e Pío Barreiro, nesta conversa poderase escoitar ao ortigueirés, da parroquia de Couzadoiro, Cristian F. Caruncho.

O debate ‘A banda deseñada en Galicia. Oportunidades e desafíos’ porá sobre a mesa tres posturas distintas dentro da cadea do cómic galego. No caso de Pío Barreiro, libreiro de Komic, é responsable da primeira libraría de Galicia especializada neste tipo de literatura, mentres que o artista multidisciplinar e produtor cultural Manel Cráneo fundou Demo Editorial no 2009, cando levaba publicando dende a década de 1990. Así pois, Cristian F. Caruncho, nado en 1997, deu a luz boa parte da súa obra botando man da autoedición.

Ademais, no acto presentarase un destes exemplares do ortigueirés, concretamente o publicado o ano pasado, ‘O día de San Martiño’, un western ambientado nunha aldea galega, o seu libro máis extenso, gañador do XVIII Premio Castelao de Banda Deseñada na categoría de LIX.

Cristian F. Caruncho en el Museo do Humor de Fene, con "Saínza a Punkiereteira", firmado por el mismo y María Canosa

Por San Martiño sale el nuevo cómic de Cristian F. Caruncho, que anima a ir a Ortigueira con sombrero de cowboy

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