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Ortigueira

Ortigueira inicia la III edición de su servicio de podología para personas usuarias del SAF

La prestación llegará a 84 domicilios

Redacción Ferrol
05/10/2026 21:09
El servicio está gestionado por las Concejalías de Sanidad y Promoción Económica
El servicio está gestionado por las Concejalías de Sanidad y Promoción Económica
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Un total de 84 personas usuarias del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Ortigueira se beneficiarán de la tercera edición de los cuidados de podología a domicilio, una prestación gestionada por las Concejalías de Sanidad y Promoción Económica que dirigen, respectivamente, Ana Cartelle e Isabel Rego.

Desde el Consistorio recuerdan que la iniciativa comenzó “con una excelente acogida” y 22 beneficiarios, una cifra que el pasado mes de julio crecía hasta los 79.

La iniciativa parte de las Concejalías de Sanidade y Promoción Económica

Usuarios del SAF de Ortigueira contarán un año más con servicio de podología y fisioterapia

Más información

Las responsables municipales coinciden en la necesidad de “cuidar a nuestros mayores” y subrayan la importancia de “velar por la calidad de vida de los vecinos y vecinas de avanzada edad”, sobre todo, en un municipio “eminentemente rural y con una gran dispersión poblacional”. El Ayuntamiento expone, asimismo, que este proyecto –a cargo del podólogo Alberto Pita, que se desplaza hasta los domicilios– es posible gracias a la inversión procedente de los fondos propios, a la que se suma la procedente de la Diputación de A Coruña.

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