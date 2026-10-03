Ortigueira
El BNG pide que se investigue el vertido en un tramo de afluente del río Baleo, en Ortigueira
La formación alerta de una "alteración aparente" de su estado habitual
El BNG de Ortigueira se hace eco de varias denuncias de vecinos y vecinas que alertan de un posible vertido o arrastre de materiales en un tramo de un afluente del río Baleo.
Las imágenes que maneja la formación muestran “unha alteración aparente do seu estado habitual”, por lo que exigen a los organismos competentes que investiguen lo sucedido “e que se actúe con rapidez” en el caso de que se detecte una afección ambiental en la zona.