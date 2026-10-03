‘Álvaro Cunqueiro en Ortigueira en 1936’ pecha reivindicando unha etapa clave na comarca do ilustre autor de Mondoñedo
Terras do Ortegal organizou este congreso que contou coa deputada de Cultura, Natividade González, para o acto de clausura
O congreso organizado pola asociación Terras do Ortegal durante esta fin de semana, no teatro da Beneficencia de Ortigueira, despediu dúas xornadas de intervencións de destacados especialistas de ámbitos distintos como o universitario, da investigación histórica ou da literatura galega. Na clausura participou a deputada de Cultura, Natividade González, quen destacou que “non viñemos simplemente falar dunha das grandes figuras da literatura galega. Viñemos mirar con atención un momento moi concreto da súa vida: a súa chegada a Ortigueira hai agora 90 anos e aqueles meses, entre outubro de 1936 e maio de 1937, que coinciden ademais cun dos períodos máis duros e complexos da nosa historia”.
Esta iniciativa pioneira para a asociación cultural Terras do Ortegal reuniu arredor de 60 persoas no teatro ortigueirés, e entre os protagonistas resaltaron Claudio Rodríguez Fer, Carlos Breixo Rodríguez, Jesús Blázquez González, Armando Requeixo, José Martinho Santalha e María Camiño Noia, así como a gañadora do Premio da Crítica de poesía galega no 2022, Medos Romero, que participou este mesmo sábado 3 ao peche.
“Detrás dun congreso coma este hai investigación, documentación, organización e, sobre todo, un compromiso moi importante coa memoria e coa cultura deste territorio”, engadiu ás conclusións Natividade González, subliñando que Álvaro Cunqueiro foi, deixándoo a un lado como literato, “un home inserido no seu tempo, cunha traxectoria vital, xornalística e política que debe ser estudada e contextualizada”.