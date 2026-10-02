Un congreso tras o rastro de Álvaro Cunqueiro en Ortigueira e viceversa
Terras do Ortegal celebra este venres 2 e sábado 3 un encontro para conmemorar os 90 anos dende a chegada do escritor
Este venres 2 e sábado 3, o teatro da Beneficencia será o escenario do primeiro congreso que organiza Terras do Ortegal, despois de 13 anos traballando na divulgación histórica, social e cultural co foco posto na comarca, a través da revista homónima que edita a asociación, “a nosa bandeira”, destaca o presidente, Manel Bouzamayor. Estas xornadas de acceso gratuíto seguirán a pista de Álvaro Cunqueiro por este territorio, conmemorando os 90 anos que se cumpren dende a súa chegada, e onde estivo vivindo durante máis de medio ano. Foron arredor de oito meses que “chegaron dabondo” para que o escritor deixase plasmada na súa obra pegadas da “querencia por Ortigueira”, ao mesmo tempo que se pode rastrear o seu paso por determinados lugares.
Co título de ‘Álvaro Cunqueiro en Ortigueira en 1936' estréase con grande éxito a organización, propoñendo un encontro de tal envergadura, no que participarán un total de seis especialistas e o mesmo número de xornalistas, profesores e escritores que irán dando paso aos relatores. A última actualización desta mesma semana apunta a 60 asistencias confirmadas ás que, como a calquera que se inscriba, se lles entregará un programa impreso de 32 páxinas no que se concretan distintos aspectos deste congreso, como as traxectorias que avalan as intervencións, e tamén se recollen diferentes artigos sobre o tema central. Entre poñentes e organizadores, “podemos chegar facilmente a 80 persoas”.
Este podería constituír “o punto de partida para máis cousas”, manifesta Manel Bouzamayor, que neste momento está afondando no “tema daquela viaxe que fixeran Otero Pedrayo, Vicente Risco e Ben-Cho-Shey, dende Ourense a San Andrés de Teixido”, lembrando que este podería ser o obxectivo o ano que vén, xa que se cumprirán 100 anos destas ‘Pelerinaxes’.
Ortigueira en Cunqueiro
Foi precisamente nun mes de outubro coma este, no ano 1936, cando chegou Cunqueiro á localidade, “fuxindo da posible limpeza da ‘dichosa’ Guerra Civil e, axudado por un cura, estaba aquí acubillado”, relata o presidente de Terras do Ortegal, explicando que este sacerdote “tiña unha academia” onde impartiu clases o escritor de Mondoñedo. O caso deste poeta, naqueles tempos, nos que aínda non desenvolvera a súa faceta de novelista, non deixa de suscitar tantas intrigas coma opinións por tratarse dunha figura que pasou de fundar, no seu concello natal, a revista de corte nacionalista galego ‘Galiza’, a participar en diversos actos falanxistas en Ortigueira.
Neste concello comezou a desenvolver o labor xornalístico en medios afíns ao réxime como Era Azul, o “xornal falanxista da vila ortegana”, segundo escribiu Ramón Villares como presidente do Consello da Cultura Galega, no exemplar editado por esta mesma entidade no 2011, xustamente centrándose no paso de Cunqueiro por estas terras. Os artigos que publicou durante a súa estadía, algúns asinados e outros baixo pseudónimo, tamén de La Voz de Ortigueira, recompílanse neste volume que conta coa introdución do director da cátedra José Ángel Valente de Poesía e Estética (Universidade de Santiago de Compostela), Claudio Rodríguez Fer.
“Tengo deseos de volver a ver Santa Marta, como quien vuelve a los amores primeros. Tanto en la memoria te llevo, que quiero con ella acariciarte, tanto como la luz de las claras mañanas te acaricio”, trasladou no texto este especialista que, precisamente, hoxe pola tarde ofrecerá a primeira conferencia, ás 16.45 horas, tras a recepción de asistentes e inauguración (‘Cunqueiro universal na cunca campaniforme de Ortigueira’). Neste encontro, que se despedirá pasadas as 20.00, tamén serán protagonistas o cronista oficial do Concello, Xosé Carlos Breixo Rodríguez, e o director da firma madrileña Ediciones 98, Jesús Blázquez González.
Mañá, en cambio, a actividade trasladarase ao horario matutino, a partir das 10.00 horas, coas intervencións de Armando Requeixo, crítico literario e secretario do Centro Ramón Piñeiro de Investigación en Humanidades; José Martinho Montero Santalha, catedrático de Didáctica da Lingua e Literatura da Universidade de Vigo; e María Camiño Noia, profesora emérita da UVigo tamén. Ademais, ás 13.30 está previsto celebrar o acto de clausura, que pechará a escritora Medos Romero cunha lectura de poemas de Cunqueiro vencellados ao territorio.
O nexo entre Ortigueira e o autor, que chegou a exhibirse como actor no mesmo teatro da Beneficencia no que se lle lembrará estes días, mantívose co paso do tempo. Segundo sinala Manel Bouzamayor, as evidencias de que Álvaro Cunqueiro “sempre se acordaba” deste lugar seguen aparecendo “como 15 ou 20 anos despois, xa fóra de aquí”, cando a súa traxectoria continuou por medios como o Faro de Vigo, no que desenvolveu unha importante carreira comezando como colaborador e continuando como redactor, subdirector e director, “e como escritor, por suposto, xa máis coñecido”.
O presidente da asociación concreta ademais que entre os textos que deixou o escritor rexístranse referencias moi concretas: “Falaba dalgunha aldea particular, dos barcos que había no peirao, cos seus nomes... estaba claro que había unha querencia pola terra”, di.
Consecuentemente, o congreso organizado por Terras do Ortegal e subvencionado pola Deputación da Coruña remarca a pegada visible no concello de Ortigueira, sumándose a escasos vestixios como o que sitúa a hospedaxe de Álvaro Cunqueiro en Ortigueira no antigo Hotel Cuba. Precisamente, o ano pasado, coincidindo co 89 aniversario da chegada do escritor, renovouse a placa colocada pola asociación en colaboración co Concello.
As persoas interesadas en afondar neste rastrexo teñen unha oportunidade única neste encontro, no que poderá aproveitar tanto as distintas intervencións de voces expertas como o completo programa que, tal como adiantou Manel Bouzamayor, inclúe contidos de grande interese. Así pois, este impreso que se entregará ao público participante previamente inscrito a través dun formulario en liña, vai coroado cun “artigo final de Moncho Barro, que é de Ortigueira, estivo sempre de periodista en Madrid e foi director de informativos na Televisión Española, xa xubilado agora, pero este coñeceu a Cunqueiro, con el falou e con el carteouse”.
Exposición
Como complemento ao congreso ‘Álvaro Cunqueiro en Ortigueira en 1936’, a biblioteca municipal Juan Fernández Latorre súmase á conmemoración acollendo nas súas instalacións unha mostra bibliográfica do autor. Esta exposición, que conta coa colaboración tanto do Concello de Ortigueira como da asociación Terras do Ortegal, reúne a totalidade das obras do autor mindoniense dispoñibles nos seus fondos, e amplíase con outras achegas externas, segundo apunta Manel Bouzamayor, que ademais dá conta da excelente resposta do público que xa visitou o centro cultural da rúa Márquez Cortiñas.
Ademais dos propios libros físicos, esta proposta, que permanecerá dispoñible até o venres 16, inclúe paneis específicos para dar a coñecer o traballo que desenvolveu o escritor durante a súa estadía no concello, incluíndo referencias a esa querencia pola terra sostida décadas despois de marchar, en artigos publicados nos libros de festas de 1951, 1952 e 1953.